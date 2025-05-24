Рассказываем, какой праздник сегодня церковный отмечают православные, что такое "медвяные росы" и по какой причине их следует остерегаться.

25 мая по новоюлианскому календарю воздают почести Иоанну Крестителю - вспоминают, как была в третий раз найдена его святая голова. В народе день носит прозвище Иванов, у даты много традиций и запретов. О них, а также что за православный праздник сегодня по старому стилю - ниже в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

25 мая в православной церкви вспоминают третье обретение главы Иоанна Предтечи (Иоанна Крестителя), который в свое время предсказал пришествие Спасителя, а затем и крестил Христа.

Ранее, когда шли гонения на христиан, святого Иоанна казнили (это было около 30 года н.э.), и голову его захоронили отдельно, а потом эта святыня была утрачена. В 850 году патриарху Игнатию после одной из молитв пришла информация о ее нахождении. Голову святого нашли и перенесли в Константинополь (ныне Стамбул). Сейчас часть этой святыни хранится на Афоне в Греции.

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По юлианскому календарному стилю 25 мая почитают святых Епифания, епископа Кипра и Германа, патриарха Иерусалимского - ранее мы писали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю.

Иоанна Предтечи - что нельзя делать и о чем помолиться

К святому Иоанну обращаются те, кто страдает от сильных головных болей. Также помощи просят и при других заболеваний, связанных с головой.

В Иванов день по народным поверьям нужно надеть светлую одежду - якобы она притягивает счастье в дом и удачу. Говорят, что если в эту дату больной человек наденет белую рубашку, то обязательно в скором времени выздоровеет.

Как и в любой другой день, церковь не одобряет в праздник ругань, злость, обиды, жалость и зависть. Нельзя отказывать тому, кто просит о помощи - это грех.

По приметам из народа в Иванов день ни в коем случае нельзя брать в руки острые предметы - топор, пилу, заниматься тяжелой работой, убирать в доме, веселиться и надевать черное. Не стоит в этот праздник идти на кладбище.

Также в народе праздник Иоанна Предтечи называют Медвяные росы. Замечено, что в это время трава покрывается медвяными капельками после муравьев, тли и медведок. Увы, эти капельки считаются опасными для всего живого.

День ангела 25 мая

Свои именины сегодня празднуют Елена, Иван, Федор, по старому стилю - Денис, Иван, Петр, Семен, Федор.

Те, кто родился сегодня, отличаются упорством и настойчивостью, всегда добиваются своей цели. Они верные друзья и супруги, а также, согласно поверьям, знают, как прожить долгую и счастливую жизнь.

Приметы на сегодня

По погоде этого дня гадают, какими будут в этом году урожай и лето:

красного цвета рассвет - лето будет жарким;

с самого утра пасмурно - летний сезон пройдет с дождями;

гремит - начнется сильный ливень;

рябина цветет красиво - к урожаю овса.

Также наблюдают, если на рябине расцвели все цветочки, то можно сажать капусту.

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