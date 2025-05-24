Ожидаются грозы, град и порывы ветра до 15-20 м/с.

В Украине на воскресенье, 25 мая, объявили предупреждение о непогоде. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"25 мая днем в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - прогнозируют синоптики.

В указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.

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По данным синоптиков, завтра в Украине будет облачно с прояснениями.

В северных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской, Черновицкой, Хмельницкой и Ровенской областей пройдут кратковременные дожди. Днем в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях ожидаются грозы, а в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, местами значительные дожди. На остальной территории ожидается погода без осадков.

Ветер будет 7-12 м/с, а на Левобережье днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура в западных областях ночью +4°...+9°, днем +11°...+16°. На остальной территории ночью +12°...+17°, днем +23°...+28°. В Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях столбики термометров покажут +17°...+22°.

Завтра непогода ожидается и на Киевщине. По прогнозу, ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, днем грозы, в отдельных районах области град и шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью +12°...+17°, днем +17°...+22°. В Киеве ночью будет +14°...+16°, а днем +18°...+20°.

"25 мая днем по г. Киеву и Киевской области грозы; в отдельных районах области град и шквалы 15-20 м/с", - предупреждают синоптики. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

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