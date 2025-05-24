Из-за отстрела ракетами радиолокационных ловушек системы ПВО могут срабатывать менее эффективно.

Россияне модернизируют баллистические ракеты, что уменьшает эффективность работы систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, отметив, что сегодня ночью на Киев было направлено 9 баллистических ракет, 6 из которых удалось перехватить.

"Знаем, что враг свою баллистику совершенствует, модернизирует... Это не новая информация, и эта информация есть у нас и наших партнеров, что враг именно ракеты, которые атакуют по баллистической траектории, "Искандер-М", были усовершенствованы, модернизированы", - сказал Игнат.

По его словам, речь идет об отстреле радиолокационных ловушек, которые каждая ракета может отстреливать во время уже захода на цель. Соответственно системы Patriot, которые способны перехватывать цель, могут срабатывать не так эффективно.

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"Другое - полет баллистической ракеты по такой квазибаллистической траектории, когда ракета во время полета не летит по прямой, а совершает маневры. Системе Patriot, которая сбивает баллистику, - собственно высчитывает программа точку перехвата ракет - труднее эту точку предсказать", - сказал спикер.

Юрий Игнат добавил, что это усложняет, но не делает невозможным процесс перехвата баллистических ракет.

"Я думаю, что наши партнеры над этим работают, чтобы и эти решения были усовершенствованы в пользу системы", - сказал он.

Ночная атака РФ на Украину

В ночь на 24 мая российские захватчики атаковали Украину 250-ю дронами типа "Shahed" и 14-ю баллистическими ракетами. Основным направлением удара был Киев, также пострадали Днепропетровская, Одесская и Запорожская области.

По данным Воздушных сил, противовоздушной обороной было сбито 6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и обезврежено 245 вражеских БпЛА на востоке, севере, юге и в центре страны. 128 БпЛА были сбиты огневыми средствами поражения, 117 - локально потеряны (подавлены РЭБ) без негативных последствий.

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