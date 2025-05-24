Для проведения штурмовых действий летом враг собрал определенное количество сил и средств, сообщили в Силах обороны юга.

На юге Украины российские оккупанты собрали определенное количество сил и средств для летнего наступления, которое будет осуществляться малыми штурмовыми группами. О том, как будут происходить такие наступательные действия, представитель Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал в эфире канала Мы - Украина.

По его словам, традиционно считается, что для осуществления прорыва надо собрать большое количество сил и средств: штурмовые подразделения, подразделения прорыва, подразделения первого, второго, третьего эшелонов, группы поддержки. Однако теперь российская армия действует по-другому - после многих неудач она перешла на тактику малых групп пехоты.

"Он (враг, - ред.) действует так. Есть наша траншея, наше укрепление, наша позиция. Туда наносится поражение всеми средствами, которые есть у него на вооружении, а это и управляемые авиационные бомбы, и артиллерия, и управляемые авиационные ракеты, FPV-дроны, средства РЭБ. Он осуществляет влияние на эту позицию", - рассказал Волошин.

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В результате, говорит он, эта позиция фактически разрушается - там не остается ни одного укрепления, ни одного хранилища, ни одной уцелевшей траншеи, чтобы держать оборону.

"И потом под прикрытием РЭБа, дронов, авиации заходит быстро на мотоциклах, багги, квадроциклах малая группа пехоты в количестве 5-7 человек, и так враг осуществляет продвижение, вклинивание в нашу оборону, захват наших позиций и наших населенных пунктов", - пояснил военный.

Он заверил, что для проведения таких штурмовых действий летом на юге "враг собрал определенное количество сил и средств".

Будущее наступление россиян

Как сообщал ранее УНИАН, российские войска разворачивают наступление на город Константиновка Донецкой области с трех направлений. По словам военного обозревателя Дениса Поповича, сейчас именно Константиновка будет главной, и "это очень опасная история", поскольку это ворота в Славянско-Краматорскую агломерацию. Он рассказал, что сейчас фиксируется продвижение россиян на восток от Константиновки до Часового Яра, на запад, где они перешли дорогу, соединяющую Бахмут и Покровск, а также они пытаются наступать со стороны Торецка, и у них есть успехи.

Также, по данным Sky News, российские войска скапливаются у северной границы Украины вблизи Харькова. Аналитики и военные предполагают, что Россия может готовиться к новому наступлению, однако масштаб и направление этих действий пока непонятны. По словам начальника штаба 13-й оперативной бригады Андрея Помагайбуса, враг пытается подтянуть свой личный состав ближе к линии боевого соприкосновения и провести хотя бы какие-то штурмовые действия, однако у него ничего не получается. Военный аналитик Майкл Кларк отметил, что подготовка происходит на фоне завершения российской операции в Курской области.

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