К счастью, оно будет кратковременным.

В Киеве как раз на День города ожидается кратковременное похолодание. об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Если сегодня и в понедельник в столице ожидается +24°...+25°, то на День Киева, который отмечается 25 мая, температура снизится до +21°.

В целом, по словам синоптиков, в течение 24-28 мая на Киевщине и в г. Киеве ожидается неустойчивая погода с колебаниями атмосферного давления и влажности воздуха.

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В первые трое суток прогнозируются кратковременные дожди летнего характера: различной интенсивности с неравномерным распределением по территории.

"24 мая днем атмосферный фронт вызовет активный процесс с грозовыми дождями, местами значительными, в сопровождении града и шквалов 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

В дальнейшем, по их данным, атмосфера постепенно успокоится, поэтому 27-28 мая осадков уже не ожидается.

Ветер принесет теплый воздух, однако температура будет ощутимо зависеть от облаков: ночью она будет опускаться до +11°...+16°, а днем максимально будет +20°...+26°.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 25 мая в Киеве будет с грозами и дождями. Во время ожидается порывистый ветер и даже вероятный град.

"24-25-го мая в Киеве пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха в субботу около +20 градусов, в воскресенье около +18 градусов", - спрогнозировала Наталка Диденко. Она уточнила, что во время дождей температура может быть еще ниже.

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