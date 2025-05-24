Пользователей умилил этот ролик.

Маленький украинец прошелся по улицам Львова и поблагодарил военных за защиту.

Мальчик, имя которого не указано на видео, решил сделать подарок каждому герою. Он подходил к украинским защитникам и защитницам со словами "Спасибо Вам за защиту" и дарил печенье в виде сердечка с надписью "ВСУ". Герои же в ответ улыбались украинцу, жали руку и благодарили за сладость.

К слову, это видео попало в TikTok и набрало уже почти 200 тысяч просмотров.

Реакция сети

Украинцы не смогли сдержать эмоций в комментариях. Пользователи поблагодарили родителей мальчика за такое воспитание и радовались, что маленький украинец смог хоть немножко поднять настроение нашим военным.

"С таким поколением у нас есть будущее"

"Я аж заплакал"

"Спасибо родителям, что учат детей быть благодарными"

"Это так трогательно! Я одна прослезилась?"

"Плачу.... И спасибо как героям, так и родителям этого мальчика".

Напомним, ранее 9-летняя украинка спела песню Тины Кароль и поразила певицу своим вокалом.

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