Кэллог: Обмен '1000 на 1000' - самый позитивный результат переговоров в Стамбуле

При этом чиновник отметил, что для прекращения убийств необходимо прекращение огня.

Самый большой обмен пленными между Украиной и Россией в формате 1000 на 1000 - "самый положительный результат" переговоров в Стамбуле. Впрочем, необходимо прекращение огня, заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в X.

"Самый положительный результат технических переговоров между Украиной и Россией, состоявшихся на прошлой неделе в Стамбуле: запланировано возвращение по 1000 военнопленных с каждой стороны", - написал Келлог.

Спецпосланник Трампа поблагодарил министра обороны Рустема Умерова за весомый вклад в достижение этого, но добавил, что нужно перемирие и прекращение убийств.

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Что известно о последнем обмене пленными

Как сообщал УНИАН, Украина в рамках договоренностей с РФ об обмене "1000 на 1000" вернула сегодня из плена почти 400 военных и гражданских. Из тех, кто вернулся сегодня домой, 270 - это военнослужащие Сил обороны, которых взяли в плен на разных направлениях в разные годы широкомасштабного вторжения, а 120 - гражданские граждане.

Среди военных есть представители ВСУ, в частности ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Госпогранслужбы Украины.

Среди освобожденных сегодня - 3 женщины и 387 мужчин.

Обмен стал возможным на основании договоренностей 16 мая в Стамбуле. Тогда состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций Украины и РФ о прекращении войны. Никакого реального прогресса на пути к прекращению войны не произошло, однако стороны смогли договориться о большом обмене пленными по формуле "1000 на 1000".

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