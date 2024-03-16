Украина не собирается пролонгировать договор о транзите российского газа через территорию Украины.

Когда закончится договор о транзите российского газа, заключенный еще до полномасшатбного вторжения, Украина потеряет определенные средства, но сможет прожить и без них. Об этом министр энергетики Украины Герман Галущенко сказал в эфире информационного телемарафона.

"Я только могу подтвердить, что мы не планируем заключать никаких дополнительных соглашений или пролонгировать действие соглашения. Более того, эта позиция была озвучена Кадри Симсон (комиссару по энергетике Европейского Союза). Она очень четко сказала, что Европа не заинтересована в продолжении транзита газа из России", - подчеркнул Галущенко.

При этом, министр энергетики прокомментировал опасения относительно того, может ли украинская газотранспортная система физически существовать без российского транзита.

Видео дня

"Ответ: да! Мы провели огромное количество соответствующих работ, проводились стресс-тесты нашей системы и они все доказали, что мы можем спокойно существовать без транзита", - сказал Галущенко.

Он напомнил об инициативе Евросоюза REPowerEU до 2027 года, цель которой заключается в полном отказе от российского газа. "Это не только трубопроводный газ. Речь идет и о LNG-газе в Европе", - сказал Галущенко.

В этой связи, министр отметил, что в Европе вкладываются инвестиции для достижения этих целей, и уже есть страны, например Германия, которая за полтора года снизила до нуля потребление российского газа.

"Все понимают, что российским энергетическим ресурсам не место на европейском рынке", - добавил Галущенко.

Также министр прокомментировал, много ли потеряет Украина после отказа от транзита российского газа.

"Речь идет о том, что мы потеряем определенные суммы средств, но это не критические суммы. В данном случае мы спокойно можем существовать без", - подчеркнул Галущенко.

Транзит российского газа через Украину

Как сообщал УНИАН, 4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова продолжить транзит российского газа через свою ГТС при условии инициативы со стороны стран Евросоюза. В то же время о продлении действующего контракта с "Газпромом" или подписании нового речь не идет.

Согласно договору, подписанному 30 декабря 2019 года, предусматривался транзит в 2021-2024 годах по 40 млрд куб. м газа в год.

Транзит российского газа через украинскую ГТС в прошлом году снизился на 28,4% по сравнению с позапрошлым, или - до 14 млрд 646,6 млн куб. м.

Вас также могут заинтересовать новости: