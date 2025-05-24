Зеленский сразу анонсировал, что завтра ожидается продолжение обменов.

Еще 307 украинских защитников вернулись домой из российского плена. Сегодня второй день обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "Только за эти два дня уже вернули 697 человек. Завтра ожидаем продолжения", - подчеркнул он.

Зеленский детализировал, что среди тех, кто вернулся сегодня, есть "воины нашей армии, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Украины".

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"Спасибо всем, кто вовлечен в процесс обмена, кто круглосуточно работает. Наша цель - вернуть каждого и каждую из российской неволи. Продолжаем наше взаимодействие с партнерами, чтобы это стало возможным", - отметил президент.

Обмен пленными

23 мая Украина в рамках договоренностей с Россией об обмене "1000 на 1000" вернула из плена 390 военнослужащих и гражданских. Речь идет о 270 военнослужащих Сил обороны, которых взяли в плен на разных направлениях в разные годы полномасштабного вторжения, и о 120 гражданских лицах.

Среди военнослужащих есть представители ВСУ, Нацгвардии и Государственной пограничной службы. Среди освобожденных 23 мая - три женщины и 387 мужчин.

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