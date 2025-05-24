Мужчина также пожелал, чтобы россияне почувствовали весь этот ад на себе.

Известный украинский хореограф Евгений Кот рассказал о громких взрывах возле своего дома во время обстрела столицы.

Напомним, что этой ночью россияне нанесли удар по Украине с применением 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и дронов. Больше всего враг направил свою агрессию на Киев, в результате чего возникали пожары в нескольких районах столицы и пострадали 15 человек.

К счастью, с Евгением и его семьей все хорошо, однако он написал в своем Instagram, что рядом с их жильем что-то горело.

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"Очень громко! Вокруг все в дыму. Даже разъедает горло. Рядом что-то горит. Пусть каждый там почувствует все на себе!" - написал Кот.

Также его жена Наталья Татаринцева позже показала, как они прятались в укрытии вместе с 10-месячной дочкой Лелей.

Напомним, ранее группа Ziferblat, которая представляла Украину на "Евровидении-2025", попала под атаку российских дронов во время концерта в Киеве. К счастью, они не пострадали и призвали не пренебрегать правилами безопасности.

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