По мнению специалиста, условий для подорожания бензина нет.

В ближайшие две недели дизельное топливо подорожает примерно на две с половиной гривны. Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

Специалист считает, что слишком резких ценовых колебаний в случае с дизтопливом ждать не следует.

"Две, две с половиной гривны - я считаю, что это будет абсолютно объективно и на это указывают все наши индикаторы, которые мы отслеживаем", - говорит Куюн.

Причиной роста является то, что за последний месяц закупочная стоимость дизтоплива выросла на шесть гривен, тогда как, по словам специалиста, "на колонке пока рост составил полторы гривны".

Он отметил, что сегодня можно видеть "абсолютную аномалию" на рынке дизтоплива.

"Последний месяц мы имеем картину, когда бензин и нефть движутся в одном направлении, абсолютно параллельно эти тренды развиваются, тогда как дизтопливо просто летит вверх... дизтопливо подорожало на 100-140 долларов за тонну, это почти на 20%", - добавил Куюн.

Цены на топливо в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщил, что на фоне роста оптовых цен на дизельное топливо пошли вверх и ценники на стелах автозаправочных станций. В конце прошлого месяца сети АЗС ОККО и WOG подняли цену дизтоплива на одну гривну за литр.

За последнюю неделю стоимость дизельного топлива на украинских АЗС выросла в среднем примерно на 1,03 грн/литр. Ранее специалисты уже предупреждали, что учитывая подорожание дизеля в Европе этот тренд будет продолжаться и в дальнейшем.

