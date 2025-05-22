Текущий ценовой предел установлен на уровне 60 долларов.

Великобритания призывает "Большую семерку" снизить предельные цены на российскую нефть. Лондон таким образом намерен оказать давление на Владимира Путина, чтобы завершить войну в Украине.

"Давление на военную машину России необходимо сейчас как никогда. Путин не смог добросовестно отреагировать на предложения Зеленского о прямой встрече и попытки посредничества в прекращении незаконной и жестокой войны", - говорится в сообщении, пишет Bloomberg.

Страны "Большой семерки", в которую входят Великобритания, США, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония, изучают возможности ужесточения ценового ограничения, чтобы ограничить возможности Москвы финансировать войну против Украины. Согласно нынешним условиям ограничения цены, которая установлена на уровне 60 долларов, западные операторы могут страховать и транспортировать нефть из России только в том случае, если она куплена ниже пороговой цены.

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На встрече "Большой семерки" канцлер британского казначейства Рэйчел Ривз заявила о "стремлении к быстрому снижению предельной цены на российскую нефть в 60 долларов в это подходящее время". Она также "призвала союзников по G-7 быть едиными в своей работе по обеспечению справедливого и прочного мира".

Пока неясно, согласится ли "Большая семерка" на снижение цен на нефть на встрече в Банфе. Глава финансового ведомства Франции Эрик Ломбар сообщил, что это предложение – один из обсуждаемых вопросов.

Изначально предельные цены были разработаны для того, чтобы ограничить количество денег, получаемых Россией от продажи нефти, и при этом не допустить резкого роста мировых цен на нефть. В условиях снижения цен на нефть на фоне прогнозов о глобальном профиците в 2025 году союзники Украины готовы принять более агрессивные меры.

Ограничение цены на российскую нефть - главные новости

Президент Владимир Зеленский ожидает, что в новый 18-й пакет санкций войдут ограничения в отношении российской нефти, инфраструктуры торговли энергоресурсами, банков и финансовых схем.

Глава МИД Андрей Сибига призывает Евросоюз снизить предельную цену на российскую нефть до 30 долларов за баррель.

В Европейском Союзе рассчитывают на одобрение Конгрессом США новых санкций против России, которые тоже предусматривают снижение предельной цены на нефть.

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