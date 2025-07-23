Таннер напомнила, что Австрия является военно-нейтральной страной.

Министр обороны Австрии Клаудия Таннер заявила, что ее страна рассмотрит возможность размещения своих войск в Украине. Тем не менее это может произойти только после завершения войны, пишет Kurier.

"Когда наступит мир, когда будет принято решение о том, какая миссия будет проводиться и кем, мы оценим, как мы можем максимально эффективно участвовать в ней", - сказала она в разговоре с журналистами.

Таннер отметила, что Австрия никогда не отказывалась рассматривать возможность участия в миротворческой миссии в Украине. Тем не менее нейтральный статус страны не позволяет ей участвовать в таких миссиях, пока в другом государстве идет война.

Видео дня

"Пока идет война, вопрос о том, идет ли речь о миссии, не может даже возникнуть. Ясно, что солдаты нейтральной Австрии не будут отправлены в страну, где идет война. Это немыслимо, это не подлежит сомнению, это конституционно невозможно. Австрия военно-нейтральная страна. С другой стороны, мы вносим очень большой вклад в рамках общей политики безопасности и обороны", - добавила министр обороны Австрии.

Отправка европейских войск в Украину - важные новости

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна готова отправить войска в Украину в рамках миссии после прекращения огня. Он отметил, что все страны из "коалиции желающих" должны взять на себя обязательства оказать такую поддержку.

Кроме того, The Times писало, что Великобритания готова разместить тысячи своих солдат в Украине на годы, чтобы следить за режимом прекращения огня. Тем не менее британский премьер-министр Кир Стармер в своих публичных выступлениях отказался сообщить, будут ли миротворческие силы уполномочены открывать огонь по российским военным в случае атаки.

Вас также могут заинтересовать новости: