В частности, на боевые машины пехоты Bradley, их ремонт и техподдержку пойдет 150 млн долларов.

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки одобрил продажу Украине двух пакетов оружия и оборудования на общую сумму 322 миллиона долларов. Об этом сообщает американское Агентство по вопросам сотрудничества в области обороны и безопасности.

В частности, предусмотрена продажа ракетных систем HAWK Phase III, систем обеспечения и спутникового оборудования на сумму примерно 172 миллиона долларов. Агентство по вопросам сотрудничества в области обороны и безопасности предоставило необходимую сертификацию, уведомив Конгресс.

"Реализация этой предложенной продажи потребует временной служебной командировки примерно пяти представителей правительства США и пятнадцати подрядчиков в Украину. Эта предложенная продажа не окажет негативного влияния на обороноспособность США", – отметили в агентстве.

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Еще 150 миллионов долларов пойдет на боевые машины пехоты Bradley, их ремонт и техподдержку.

"Правительство Украины обратилось с просьбой о закупке оборудования и услуг для модернизации боевых машин пехоты Bradley, технической помощи, обучения, публикаций и других связанных элементов логистики и программной поддержки. Общая стоимость оценивается в 150 миллионов долларов", – говорится в заявлении.

Оружие для Украины: другие новости

Spiegel сообщает, что Украина не получит системы ПВО Patriot, обещанные американским президентом Дональдом Трампом, до 2026 года. Отмечалось, что Германия сможет получить батарею Patriot не ранее чем через восемь месяцев, и только потом Украина сможет получить ЗРК.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Германия поможет передать Украине 5 дополнительных систем Patriot.

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