Украина ожидает ударов на нескольких участках фронта, о чем говорил и верховный главнокомандующий, отметил Гетьман.

Российские оккупационные войска уже начали свое летнее наступление. Такое заявление сделал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

В комментарии РБК-Украина он отметил, что враг активизируется там, "где активизироваться никак не могут". По его словам, Украина ожидает ударов на нескольких участках фронта, о чем говорил и президент.

"Об этом говорил верховный главнокомандующий, что мы ожидаем северо-южное Слобожанское направление, возможно, южное направление – Запорожское и Херсонское, и очевидно это Купянско-Лиманское направление. И восточный фронт – Покровское, Торецкое и Константиновское", – акцентировал Гетьман.

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Кроме того, еще в апреле главнокомандующий ВСУ Сырский говорил, что наступление России началось на Северо-Слобожанском направлении.

Майор запаса отметил, что невозможно точно предсказать, где именно будет наступление оккупантов – из-за мобильности сил РФ.

"Нет никаких резервов тайных. Перемещают войска вдоль линии фронта и там создают численные преимущества, пытаясь продавить линии фронта", – пояснил он.

При этом Гетьман добавил, что любая армия, которая ведет подготовку к наступлению, хотя бы немного продвигается. По его словам, вопрос лишь в глубине этого продвижения и потерях.

"Такого, чтобы армия, которая готовилась, начала наступательные действия и не продвинулась, такого в истории не было", – констатировал эксперт.

Война в Украине: ситуация на фронте

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что Силы обороны Украины успешно уничтожают вражеские диверсионно-разведывательные группы, которые проникли в Покровск Донецкой области. Он отметил, что "группы, которые зашли, или уничтожены, или рассеяны и не представляют угрозы".

Тем временем на Запорожье россияне активизировали свои атаки, пытаясь восстановить контроль над позициями, утраченными в 2023 году. Как заявил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, каких-то оперативно-тактических достижений у противника там нет, хотя продвижение есть.

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