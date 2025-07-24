Когда мужчина попал в плен, его жена была на седьмом месяце беременности.

Вечером 22 июля 2025 года состоялся обмен пленными с Россией. Во время него в Украину вернулся последний защитник острова Змеиный – Виталий Гиренко.

Об этом сообщает фейсбук-сообщество "Захисники Зміїного". Отмечается, что Виталий Гиренко провел во вражеском плену более трех лет.

"Долгожданный обмен, длиной в 3 года 5 месяцев для нашего последнего защитника Змеиного состоялся! Пограничник острова Ахилла – Виталий Гиренко дома!!! Свободный, несокрушимый духом и телом Виталий наконец на родной земле", – говорится в публикации.

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В посте сообщества за февраль рассказывали, что маленький сын защитника Дмитрий знает отца только по фотографиям.

"Когда мужчину взяли в плен, его жена Алена находилась на седьмом месяце беременности", – писали тогда.

Отметим, что информацию о том, что из плена освобожден последний защитник Змеиного, боец Государственной пограничной службы Украины, публиковали и в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Обмен пленными 24 июля

24 июля состоялся девятый этап обмена пленными с российской стороной, о котором было договорено во время переговоров в Стамбуле.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что возвращаются тяжелобольные и тяжелораненые защитники. По его словам, за все этапы этого обмена из российского плена удалось освободить более 1000 украинских воинов.

В ЦПД отмечали, что среди освобожденных – защитники из рядов ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции. Кроме того, домой вернулись защитники Мариуполя и последний защитник острова Змеиный.

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