В частности, Мединский высказался о потенциальной встрече лидеров Украины и России.

23 июля в Турции состоялся третий раунд переговоров между делегациями Украины и России. Глава команды страны-агрессора Владимир Мединский сделал ряд громких заявлений по итогам встречи.

Как пишут росСМИ, российская делегация предложила украинской стороне рассмотреть вопрос "объявления на линии фронта коротких перемирий, чтобы собрать раненых, собрать трупы своих бойцов". Кроме того, Мединский заявил, что на беларуской границе завершается обмен пленными по формату 250 на 250. Он анонсировал, что в ближайшее время будет проведен "обмен не менее 1200 военных".

Мединский также заявляет, что все договоренности, достигнутые по гуманитарным вопросам во время второго раунда переговоров в Стамбуле (2 июня – УНИАН) выполнены. Он сказал, что РФ якобы передала Украине "более 7 тысяч тел бойцов ВСУ".

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"Мы предложили сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн: по политическим, гуманитарным, военным вопросам", – цитируют пропагандистские ресурсы слова Мединского.

Что касается организации встречи между лидерами Украины и России, то, по словам помощника диктатора Путина, "необходимо сначала обсудить соглашение по урегулированию".

Переговоры в Турции

Вечером в среду, 23 июля 2025 года, в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между делегациями Украины и России. Встреча длилась менее часа.

Украинскую делегацию возглавил Рустем Умеров – теперь уже в роли секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины. В то же время команду страны-агрессора возглавлял помощник Путина Владимир Мединский.

Рустем Умеров по итогам встречи заявил, что среди ключевых тем переговоров было прекращение огня, освобождение пленных и встреча лидеров Украины и России. По его словам, стороны договорились о дальнейшем обмене военными и гражданскими пленными. Нового раунда переговоров по этому вопросу не будет.

При этом он подчеркнул, что Украина готова к прекращению огня, в частности ударов по критической и гражданской инфраструктуре.

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