Бессент добавил, что есть "множество тем", о которых могут говорить США и Китай – в том числе и покупки Пекином российской нефти.

Министр финансов Соединенных Штатов Америки Скотт Бессент заявил, что существует потенциал для "большой, красивой перестройки" в отношениях между Штатами и Китаем.

Такое заявление он сделал в эфире Bloomberg Television, комментируя свою предстоящую поездку в Стокгольм, где он встретится с коллегами из Китая для проведения нового раунда торговых переговоров. По его словам, Китай должен стать экономикой, более ориентированной на потребление.

"Президент Трамп привержен возвращению высокоточной промышленности в США, и по мере того, как мы снова становимся промышленной экономикой, Китай остается крайне несбалансированным. Они производят 30% всей промышленной продукции в мире. Мы считаем, что им следует стать более ориентированной на потребление экономикой. Если они готовы пойти по этому пути, тогда мы могли бы сделать это вместе", – сказал он.

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Кроме того, Бессент добавил, что есть "множество других тем", о которых могут говорить США и Китай – "будь то их закупки санкционной российской или иранской нефти, ряд вопросов в сфере безопасности".

Торговая политика США

Президент Соединенных Штатов не раз объявлял о введении масштабных пошлин против ряда стран. Правда, потом он свое решение ставил на паузу для проведения торговых переговоров.

Недавно стало известно, что США и Япония заключили торговое соглашение. Оно предусматривает введение 15% пошлин на товары, которые будут ввозиться в Штаты из этой страны. Тем временем Япония "откроет" свои рынки для американских автомобилей и риса, говорил Трамп.

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