В Чехии нашли 'чрезвычайно редкие' доспехи, которые относятся к эпохе Троянской войны

Это всего лишь второй случай находки древних бронзовых доспехов в стране.

Археологи, анализирующие фрагменты бронзы, найденные недалеко от Брно в Чехии, сделали удивительное открытие: фрагменты нагрудника воина возрастом 3200 лет.

Как пишет Live Science, это всего лишь второй случай находки древних бронзовых доспехов в стране.

Отмечается, что в 2023 году специалисты с металлоискателями сообщили об обнаружении тайника с предметами, включая наконечник копья, серп, иглу и несколько фрагментов меди. Согласно заявлению Городского музея Брно, предметы были намеренно повреждены и захоронены вместе, возможно, в рамках ритуала.

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Но экспертам потребовалось два года, чтобы изучить любопытный фрагмент сложенного металла, найденный на месте раскопок.

"С помощью 3D-сканирования нам удалось цифровым способом "распаковать" согнутый лист металла и определить его форму и декор. Именно орнамент, распознанный под микроскопом, подтвердил, что это часть защитного доспеха", - заявил археолог Городского музея Брно Алеш Навратил.

Интересно, что доспехи датируются поздним бронзовым веком (1600-1200 гг. до н.э.), периодом, связанным с Троянской войной и распадом общества в Средиземноморье. В то время бронзовые доспехи носили элитные воины, в то время как рядовые воины, вероятно, носили защитную одежду из органического материала, который не сохраняется со временем.

В музее заявили, что бронзовый нагрудник "чрезвычайно редок" и ценен, и его находка стала неожиданностью. В связи с этим точное место находки артефактов не разглашается. Збынек Шолц, директор Городского музея Брно, отметил:

"Эта находка подтверждает важность долгосрочного сотрудничества между экспертами и общественностью, что крайне важно для нашего музея. Благодаря ей мы можем обнаружить и сохранить ценные артефакты, которые приближают нас к древним эпохам и открывают новые знания о нашей истории".

Интересно, что в настоящее время Городской музей Брно готовит новую экспозицию, на которой публика сможет увидеть доспехи и узнать больше о военной культуре центральноевропейского бронзового века.

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