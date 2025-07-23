Корсака чаще всего фиксировали в Украине в начале 20 века.

Лисиц все чаще замечают рядом с людьми. В Украине можно встретить различные виды этих животных, но один из них - почти исчез.

Ведущий научный сотрудник Института зоологии НАН Украины, кандидат биологических наук Виталий Смаголь в комментарии для "Телеграфа" рассказал, какой вид лисиц почти невозможно встретить в современной Украине. Чаще всего он обитал в Луганской области.

Смаголь напомнил, что в Украине чаще всего можно встретить лисиц с рыжим или рыжеватым цветами меха. Тем не менее в начале 20 века в Украине в некоторых регионах фиксировали лису со светлым мехом - корсака.

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"В южных регионах Украины в еще относительно недавние времена фиксировали еще один вид лисички, назывался корсак. Но это разные виды абсолютно", - объяснил эксперт.

Корсак похож на обыкновенную лисицу, но меньше. Длина тела представителей этого вида в среднем составляет около 50-60 см. Они имеют крупные уши и длинные конечности.

Смаголь отметил, что в 2009 году корсака внесли в Красную книгу. По его словам, сейчас этот вид почти не фиксируют.

Зоолог поделился, что в сети можно найти упоминания об этом редком виде лисиц. Например, в марте 2025 года заявляли о фиксации корсака в Марганецкой громаде Днепропетровской области. Эксперт не исключает, что это могла быть разновидность обычной лисы белого цвета, а не корсак.

В Украине фиксируют нашествие лягушек

Ранее на улицах города Никополь на Днепропетровщине заметили нашествие земляных лягушек. Они передвигались группами не только в зеленых зонах, но и на тротуарах.

По словам биологов, ничего чрезвычайного в этом явлении нет. Такое случается каждый год, преимущественно после дождей.

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