Несмотря на то, что российская военная экономика выглядит мощной как никогда, за этим скрывается фундаментальная проблема, не имеющая решения.

Россия тратит рекордные суммы на войну против Украины, но из-за введенных Западом санкций она теряет возможность модернизировать армию и готовить ее к следующим конфликтам, которые будут еще более технологичными. Об этом пишет Business Insider.

Издание ссылается на аналитический отчет Матье Булега, консультанта программы "Россия и Евразия" в лондонском аналитическом центре Chatham House. Он отмечает, что Россия планирует потратить 6,3% своего ВВП на войну в текущем году - это самый высокий показатель военных расходов со времен Холодной войны. Однако параллельно происходит процесс технологической "деградации" российского военно-промышленного комплекса.

Из-за санкций, ограничивающих доступ к критически важному импорту, Россия вынуждена заменять современные компоненты в своем оружии на худшие аналоги.

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"России, вероятно, придется упростить и замедлить свое военное производство, смириться со снижением качества продукции и с определенной формой "инновационной стагнации" в своих исследованиях и разработках", - написал он в отчете.

По мнению аналитика, это заставит российский военно-научный сектор заниматься медленным улучшением старых систем вместо работы над научно-техническими прорывами. Иными словами, российский военный сектор занимается "адаптацией" своих вооружений к новым условиям и больше не ориентирован на настоящие инновации, пишет Business Insider.

Это означает, что в краткосрочной перспективе российские военные заводы будут производить технику, которая является "достаточно хорошей" для создания реальной угрозы для Украины и Европы. Но со временем способность России конкурировать с передовыми военными государствами будет снижаться.

Еще одна проблема, с которой сталкивается Россия в более длительной перспективе - это "усталость" экономики от чрезмерных военных расходов. Как отметил Матье Булег, на коротком отрезке времени военная экономика "приносит хорошие макроэкономические результаты": то есть на цифрах все выглядит как экономический рост. Но в более длительной перспективе начинают проявлять себя реальные проблемы, такие как рост инфляции, снижение покупательной способности населения и кризис ликвидности в банковском секторе. И это уже фиксируют в российской экономике.

Война в Украине: проблемы России

Как писал УНИАН, российская армия ведет свое большое летнее наступление, которое однако срывается из-за давней нерешенной проблемы. Проблема эта - неумение быстро и с малыми потерями преодолевать водные преграды.

Также мы рассказывали, что российские банки пытаются получить помощь от правительства из-за нарастающих дисбалансов в финансовой системе России. Все более угрожающей становится проблема "плохих" кредитов, которые не могут быть возвращены.

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