Вернулись тяжелобольные и тяжелораненые военные.

Сегодня состоялся уже девятый этап обмена, о котором договорено в Стамбуле. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Домой возвращаются тяжелобольные и тяжелораненые защитники. Можем уже говорить о деталях - за все этапы последних стамбульских договоренностей удалось вернуть более 1000 наших людей. Для тысячи семей это радость снова обнять своих близких. Спасибо всем, кто над этим работал", - написал он.

По его словам, воины, возвращающиеся сегодня, защищали Украину на разных направлениях фронта и значительное количество пробыло в плену более трех лет.

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"Важно, что обмены продолжаются и наши люди возвращаются домой. Спасибо всем, кто продолжает эту важнейшую работу. Вернуть всех наших - это приоритет для государства. И мы продолжим все усилия для того, чтобы все наши люди вернулись из неволи", - добавил Зеленский.

По информации ЦПД, домой вернулись украинские защитники ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции - среди них раненые, тяжелобольные, а также защитники Мариуполя и последний из защитников острова Змеиный.

Некоторые воины провели в русском плену более трех лет. Самому младшему уволенному - 27 лет, самому старшему - 66.

Глава МВД Игорь Клименко проинформировал, что среди освобожденных из плена - нацгвардейцы, пограничники и полицейский. Сержантский и рядовой состав попавших в плен на Донецком, Харьковском, Луганском и Сумском направлениях. Из уволенных - и пограничник-защитник Змеиного.

"Самому старшему нашему - 55 лет, самому младшему - 27. Они прошли плен, боль и ожидания. Есть раненые и больные", - добавил он.

Обмены пленными между Украиной и РФ

4 июля прошел очередной обмен военнопленными с Россией. Большинство из освобожденных сегодня защитников находились в российском плену с 2022 года.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что у этого обмена было несколько особенностей. Во-первых, в Украину вернулись военные, считавшиеся пропавшими без вести. Во-вторых, домой удалось вернуть воинов, которых Россия приговорила к длительным срокам заключения.

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