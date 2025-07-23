В МОН подчеркнули, что студентам теперь выгоднее сдавать НМТ по профильным предметам для выбранной специальности.

В Министерстве образования и науки Украины отреагировали на информацию о том, что конкурсные баллы для поступления в высшие учебные заведения в 2025 году стали ниже из-за якобы более слабых результатов национального мультипредметного теста (НМТ) и "неэффективной" системы коэффициентов. На своей странице в Facebook министерство назвало настоящую причину.

Отмечается, что конкурсные баллы для поступления стали ниже из-за другой формы их расчета, которую ввели именно в 2025 году. В МОН подчеркнули, что это изменение призвано мотивировать абитуриентов сдавать НМТ по профильным предметам для выбранной специальности.

"В предыдущие годы абитуриенты могли получать высокие конкурсные баллы за непрофильные дисциплины, что не всегда соответствовало образовательным программам, которые они выбирали. Поступить можно было на любую специальность с любым выборочным предметом. С 2025 года учитывается родство специальности и выборочного предмета НМТ", - сказано в сообщении.

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В МОН объяснили, что, например, для специальности "Менеджмент" география имеет больший вес, чем биология или украинская литература. Соответственно, если абитуриент поступает на непрофильный для выбранной специальности предмет НМТ, то его общий конкурсный балл будет меньше.

"Это не ошибка системы, а запланированное изменение, направленное на корректное распределение абитуриентов в соответствии с их профессиональной ориентацией", - добавили в МОН.

Дети военных могут учиться в ВУЗе на бюджете

Напомним, что в Украине предусмотрены льготы для детей военнослужащих при поступлении в ВУЗ на бюджетную форму обучения. Например, абитуриенты, у которых один или оба родителя военные, могут получить компенсацию оплаты за обучение за счет местного бюджета.

Также для этой категории абитуриентов предусмотрены социальная стипендия, кредит для учебы, а также бесплатное проживание в комнате общежития. Тем не менее есть несколько условий. В частности, лицо должно быть не старше 23 лет и учиться на дневной форме обучения.

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