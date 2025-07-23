Среди главных тем было прекращение огня, освобождение пленных и встреча лидеров ради справедливого мира.

Украина предложила российской стороне провести встречу лидеров с участием президента Турции Реджепа Эрдогана и американского лидера Дональда Трампа до конца августа. Об этом рассказал секретарь СНБО Рустем Умеров по итогам встречи украинской и российской делегаций, пишет "Суспільне".

Он заявил, что украинская сторона также заявила о готовности к прекращению огня, в частности ударов по критической и гражданской инфраструктуре.

Россия и Украина договорились о дальнейшем обмене военными и гражданскими пленными и не будут проводить новый раунд переговоров по обмену пленными. По его словам, более 1200 человек примут участие в гуманитарном обмене между Россией и Украиной.

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"Также обсудили дальнейшие этапы обмена пленными и гражданскими. Российская сторона согласилась на возвращение людей, которые находятся в плену более трех лет, в том числе тяжелораненых и молодых", - сказал Умеров.

Переговоры в Стамбуле

В Стамбуле завершились переговоры российской и украинской делегаций. Они длились менее часа. После короткого вступительного слова министра иностранных дел Турции Хакана Фидана они проходили в закрытом режиме.

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