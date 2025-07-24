Ранее республиканцы в Сенате отказались от принятия закона о введении санкций против России из-за позиции Трампа.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп хочет оставить за собой любые решения в отношении санкций против России.

Такое заявление во время пресс-брифинга сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, когда журналистка попросила прокомментировать тот факт, что республиканцы в Сенате отказались от принятия закона о введении санкций против России. Случилось это после того, как Трамп заявил, что хочет действовать в одностороннем порядке.

"Президент очень тесно общался со своими друзьями в Сенате, в частности – с сенатором Линдси Грэмом по этому вопросу. Но президент всегда утверждал, что он – главнокомандующий и президент не просто так", – отметила она.

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Левитт подчеркнула, что Трамп "был глубоко вовлечен в этот конфликт с самого начала". Поэтому когда речь идет о любых решениях, которые будут приняты в отношении санкций, он "хочет оставить за собой эти полномочия, и это его право".

Санкции против России: другие новости

Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон накануне заявил, что Конгресс США не будет рассматривать законопроекты о новых санкциях против России, пока не истечет время ультиматума, который выставил России американский президент Дональд Трамп. Речь идет о 50 днях – такой срок установил лидер США 14 июля.

Лидеры республиканцев в обеих палатах Конгресса заявили, что не будут выносить на голосование ни одного законопроекта о санкциях без одобрения Трампа.

Ранее был представлен двухпартийный законопроект о более жестких ограничениях. В частности, говорилось о 500-процентной пошлине на товары из стран, которые продолжают покупать российские энергоресурсы.

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