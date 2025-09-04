Аналитики ожидают падения цен на нефть до 50 долларов за баррель в конце 2026 года

Цены на нефть 4 сентября продолжили падение на фоне возможных планов ОПЕК+ в очередной раз увеличить добычу нефти, сообщает Reuters.

Нефть марки Brent подешевела на 46 центов, до 67,14 доллара за баррель. Стоимость американской нефти марки WTI снизилась на 47 центов, до 63,5 доллара за баррель.

По информации Reuters, ОПЕК+ рассмотрит возможность увеличения добычи нефти в октябре на встрече 7 сентября.

Журналисты напоминают, что ОПЕК+ уже объявила об увеличении добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки с апреля по сентябрь 2025 года, поскольку картель стремится увеличить собственную долю на рынке.

"Это означает, что ОПЕК+ больше устраивает более низкая цена на нефть марки Brent на уровне около 60-65 долларов за баррель, чем их предыдущая целевая цена в 70 долларов. Это означает, что фьючерсы на Brent, вероятно, упадут в диапазон 60-65 долларов за баррель, что подтолкнет WTI к диапазону от 50 до 60 долларов за баррель, что поставит под сомнение экономическую целесообразность роста поставок сланцевой нефти из США", - отмечает аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар в своей записке.

Аналитики Goldman Sachs также ожидают падения цен на нефть, отмечая, что добыча превысит объем потребления сырья, сообщает Bloomberg.

"Мы все еще видим, что текущий избыток предложения на нефтяных рынках усиливается", - отмечают аналитики, прогнозируя падение цены нефти марки Brent до низких 50 долларов в конце 2026 года.

Цены на нефть - последние новости

Цены на нефть 3 сентября упали. Американские санкции в отношении сети судоходных компаний и судов за контрабанду иранской нефти под видом иракской не смогли надолго удержать стоимость "черного золота".

Для легальная цена на нефть из России в этот же день официально упала до 47,6 долларов за баррель. Дело в том, что вступил в силу "потолок цен", введенный в рамках 18-го пакета санкций ЕС. Предполагается, что "потолок цен" на нефть будут пересматривать минимум дважды в год.

