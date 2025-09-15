Аналитики ожидают снижения цен на нефть после снижения интенсивности атак на российские НПЗ.

Цены на нефть в начале 15 сентября выросли, учитывая оценку инвесторами последствий атак украинских беспилотников по российской нефтяной инфраструктуре, сообщает Reuters.

По данным портала Іnvesting, по состоянию на 9:53 по киевскому времени, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 27 центов, до 67,26 доллара за баррель. Стоимость американской нефти марки WTI выросла на 27 центов, до 62,96 доллара за баррель.

По итогам прошлой недели оба контракта подорожали более чем на 1% после украинских атак на российскую нефтяную инфраструктуру, в частности крупнейший нефтеэкспортный терминал Приморск и НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" - один из двух крупнейших заводов в России. Кроме этого, 13 сентября украинские дроны взрывообразно "проинспектировали" НПЗ в столице российского Башкортостатана - Уфе.

Видео дня

Издание напоминает, что пропускная способность порта Приморск составляет около 1 миллиона баррелей, что делает его ключевым экспортным хабом для российской нефти. Киришский нефтеперерабатывающий завод перерабатывает около 17,7 миллиона тонн нефти в год, что составляет 6,4% от общего объема добычи нефти в стране.

Росту цен на нефть также поспособствовало очередное заявление президента США Дональда Трампа о новых санкциях в отношении России

"Потенциальные санкции и новые удары по российской экспортной нефтяной инфраструктуре могут привести к росту (цен на нефть, - УНИАН)", - пояснил Bloomberg основатель компании по анализу рынка Vanda Insights Вандана Хари.

Он ожидает, что в конце концов стоимость сырья снова начнет снижаться, учитывая избыток "черного золота" на рынке, "но только после того, как новости из Украины замедлятся". Вероятно, имеется в виду, что атаки по российской нефтяной инфраструктуре станут менее регулярными.

Инвесторы также наблюдают за торговыми переговорами между США и Китаем в Мадриде, которые начались в воскресенье, 14 сентября, на фоне требований Вашингтона к своим союзникам ввести пошлины на импорт из Китая из-за его закупок российской нефти.

Атаки на российские НПЗ - главные новости

12 сентября украинские дроны долетели до нефтеперерабатывающего завода в Уфе. По данным наших источников в Главном управлении разведки, после прилета дронов-камикадзе на территории объекта прогремели мощные взрывы и начался масштабный пожар.

В ночь на 14 сентября БПЛА атаковали Киришский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области РФ, который может перерабатывать более 20 миллионов тонн нефти в год. По предварительным данным, в результате удара на территории предприятия возник масштабный пожар.

Вас также могут заинтересовать новости: