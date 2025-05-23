Аналитики ожидают, что средняя стоимость нефти марки Brent в четвертом квартале составит 59 долларов за баррель.

В пятницу цены на нефть снижаются из-за потенциально возможного увеличения добычи ОПЕК+ в июле, сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 48 центов, до 63,96 доллара за баррель. Нефть марки WTI тоже подешевела на 48 центов, до 60,72 доллара.

"Черное золото" подешевело до недельного минимума в четверг после сообщения о том, что ОПЕК+ рассматривала возможность снова существенно увеличить добычу нефти.

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Увеличение добычи на 411 000 баррелей в сутки в июле было среди вариантов, однако окончательного решения не было принято. Дополнительно давят на цены и данные о больших запасах нефти в США.

"Рынок нефти находится под новым давлением на фоне слухов вокруг того, что ОПЕК+ будет делать с июльским уровнем добычи", - пишут аналитики ING.

Они ожидают, что ОПЕК+ увеличит добычу в июле на 411 000 баррелей в сутки, и сейчас прогнозируют, что средняя цена нефти марки Brent в четвертом квартале составит 59 долларов за баррель.

До этого картель ОПЕК+, в который входят Организация стран-экспортеров нефти и союзники, такие как Россия, уже договорился увеличить добычу почти на 1 млн баррелей в сутки в апреле, мае и июне. Сейчас речь идет о возможном очередном повышении "планки" по добыче сырья.

В то же время, сообщения о том, что Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам, оказывают обратное влияние на нефтяные цены, сдерживая их от большего "обвала". Также "плечо подставили" новые санкции, объявленные ЕС и Великобританией в отношении торговли нефтью с Россией.

Рынок внимательно следит за американо-иранскими ядерными переговорами, которые могут определить будущие поставки иранской нефти.

Цены на нефть - последние новости

Цены на нефть 21 мая выросли более чем на 1% в среду на фоне сообщений о подготовке Израилем ударов по ядерным объектам Ирана.

Президент США Дональд Трамп надеется договориться с Тегераном по иранской ядерной программе, однако не исключает и силовой сценарий в случае провала переговоров.

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