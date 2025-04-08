Сейчас между Вашингтоном и Тегераном ведутся переговоры.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Иран "не может иметь ядерного оружия". Сейчас Вашингтон ведет прямые переговоры с Тегераном по этому вопросу.

"Они уже начались, они продолжатся в субботу. У нас очень большая встреча, и мы посмотрим, что может получиться. И я думаю, все согласны с тем, что заключение соглашения было бы лучше, чем очевидные действия. А очевидное – это не то, в что я хочу быть вовлеченным, и, честно говоря, Израиль не хочет быть вовлеченным. Но это становится очень опасной территорией. Надеюсь, эти переговоры будут успешными. И я думаю, что в пользу Ирана, если переговоры будут успешными", – сказал он во время пресс-конференции с израильским премьер-министром Беньямином Нетаньяху.

По словам американского лидера, сейчас есть ядерные страны, которые не должны были бы обладать таким оружием.

Видео дня

"Но я уверен, что позже мы сможем договориться и об этом. Но Иран не может иметь ядерного оружия. И если переговоры не будут успешными, я думаю, что это будет очень плохой день для Ирана", – заявил Трамп.

Ядерная программа Ирана и США

Американский президент Дональд Трамп в марте заявил, что Иран должен согласиться на переговоры о полном отказе от ядерной программы. В противном случае он пригрозил Тегерану санкциями и бомбардировками.

Несмотря на угрозы Трампа, как сообщало AP, в Иране отказались, хотя и заверили, что не избегают переговоров. Там заявили, что США должны доказать, что могут построить доверие, и напомнили, что в 2018 году Трамп в одностороннем порядке вывел Вашингтон из ядерной сделки Тегерана с мировыми державами.

В последние дни в СМИ сообщали, что США перебрасывают силы на Ближний Восток. На этом фоне Иран привел свою армию в режим повышенной боеготовности. Также в Иране пригрозили серьезными последствиями странам, которые помогут Вашингтону в его возможной военной операции – предупреждение прислали правительствам Ирака, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Турции и Бахрейна.

Вас также могут заинтересовать новости: