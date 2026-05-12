Эти настройки телевизора по умолчанию портят качество фильмов – и никто их не меняет

Производители сознательно настраивают картинку так, чтобы она выглядела максимально эффектно в магазине, но для просмотра фильмов это не подходит.

Вы купили дорогой телевизор, а фильмы все равно выглядит "как-то не так"? Слишком ярко, перегружено и совсем не кинематографично? Скорее всего, виноваты заводские настройки изображения.

Проблема в том, что телевизоры "из коробки" зачастую настроены не для кино, а для демонстрации в магазине. В результате включаются слишком яркие режимы изображения, повышается контрастность и насыщенность цветов. Это делает картинку более "эффектной", но искажает задумку режиссеров и визуальный стиль.

Из-за этого даже современный телевизор может показывать фильмы хуже, чем способен на самом деле – просто из-за неправильных настроек по умолчанию. Эксперты XDA Developers рассказали, как это исправить.

Видео дня

Как отключить сглаживание на телевизоре

Если выделять один параметр, который стоит проверить в первую очередь, это Сглаживание движения (Motion Smoothing). Цветовая насыщенность – вопрос вкуса, однако сглаживание движения почти всегда ухудшает восприятие кино.

Вы наверняка видели этот эффект, но не знали, как он называется. Фильм внезапно начинает выглядеть не как кино, а как "мыльная опера": картинка слишком плавная, слишком "стерильная", без характерной кинематографичности.

Это происходит потому, что фильмы традиционно снимаются с частотой 24 кадра в секунду – это и дает знаменитый кинематографический эффект. Но современные телевизоры работают минимум на 60 Гц, а часто и на 120 Гц. Чтобы улучшить плавность, они добавляют промежуточные искусственные кадры и полностью убивают авторский замысел режиссера.

На большинстве ТВ стоит проверить настройки изображения на наличие любой опции, включающей слово Motion или "Движение" и отключить ее.

Еще один частый источник проблемы – режим Vivid ("Яркий"). Он делает цвета кричащими, белый уходит в синий, кожа приобретает неестественный оттенок, а в темных сценах пропадает детализация. Глаза устают уже через 30–40 минут просмотра.

Зайдите в "Настройки" → "Изображение" и выберите режим Filmmaker Mode или Movie. Сначала может показаться, что картинка стала "тусклой", но уже через 5–10 минут вы привыкнете и увидите, насколько она реалистичнее и приятнее.

Как объясняют эксперты, этот режим создан совместно с режиссерами и студиями – он автоматически отключает все ненужные "улучшайзеры" и показывает фильм так, как задумано.

В итоге получается простая ситуация: даже дорогой телевизор может показывать фильмы хуже, чем он способен – всего лишь из-за неправильных настроек изображения по умолчанию.

Ранее эксперты рассказывали, как настроить идеальную яркость на любом телевизоре. Даже без калибровки и сложных меню можно добиться более глубокого контраста и улучшенной детализации изображения.

Покупка нового ТВ – задача не из простых, особенно с учетом десятков характеристик и маркетинговых обещаний производителей. Однако есть простой тест, который можно провести всего за 10 секунд – и он поможет избежать неудачной покупки.

Вас также могут заинтересовать новости: