В США строительство четвёртого авианосца типа Gerald R. Ford задерживается на два года

Строительство четвертого авианосца типа Gerald R. Ford для ВМС США, получившего название Doris Miller (CVN-81), задерживается как минимум на два года, сообщает USNI News.

Примечательно, что согласно новым расчетам, общий срок строительства корабля увеличился до 15 лет. Предварительно планировалось, что авианосец передадут флоту в 2030 году, однако сейчас сроки сдвинуты на 2032 год.

Объясняется, что задержка связана с рядом технических проблем и перебоями в цепочках поставок материалов, возникшими в оборонном секторе США.

Известно, что корабль строит компания Huntington Ingalls Industries на верфи Newport News Shipbuilding.

"На график строительства CVN-81 повлияло каскадное воздействие задержек строительства CVN-80 на мощности верфи", – заявил USNI News представитель HII по судостроению в Ньюпорт-Ньюс Тодд Корилло.

Более того, из-за задержек, вызванных строительством первых кораблей серии, компания сталкивается с отставанием в графиках по будущим корпусам. В перспективе исправить эту ситуацию невозможно из-за острой нехватки работников и постоянных перебоев с поставщиками.

Портал "Милитарный" отмечает, что современная судостроительная отрасль США находится в состоянии глубокого структурного кризиса, который непосредственно угрожает обороноспособности страны.

Главным препятствием является острый дефицит квалифицированной рабочей силы, поскольку опытные специалисты массово выходят на пенсию, а привлечь молодежь к тяжелому труду на верфях становится все сложнее из-за низкой престижности профессии и конкуренции со стороны технологического сектора.

Ранее УНИАН сообщал, что авианосец USS Gerald R. Ford, который находился в море 316 дней, в настоящее время направляется в сторону США. По прогнозам, судно может прибыть на военно-морскую базу Норфолк в штате Вирджиния до конца месяца. Это одна из самых длительных миссий в истории ВМС США для атомного корабля такого класса. Примечательно, что более длительное непрерывное пребывание в море, а именно 332 дня, фиксировалось только у USS Midway во время войны во Вьетнаме. USS Gerald R. Ford покинул Норфолк 24 июня 2025 года и с тех пор действовал в нескольких оперативных зонах – от Северной Атлантики и Северного моря до Средиземного моря.

Также мы писали, что авианосец USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) официально вернулся в строй после 15-месячного ремонта и модернизации, которые завершились раньше запланированного срока. В ВМС США заявили, что корабль полностью готов к боевым задачам. Отмечается, что это уже второй авианосец, который досрочно вернули во флот после завершения технического обслуживания. С октября 2023 года по июль 2024 года корабль действовал на Ближнем Востоке, в частности участвовал в операции против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене.

