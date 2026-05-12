Ученые обнаружили загадочные оранжевые лучи вокруг удаленной галактики: что они означают

В центральной части спиральной галактики с баром в созвездии Кита Мессье 77 доминирует очень компактный и энергичный источник, который по яркости превосходит остальную галактику в целом, ставя под сомнение чувствительность самого космического телескопа "Джеймс Уэбб". Об этом пишет Interesting Engineering.

"Это активное ядро галактики (AGN), питающееся сверхмассивной черной дырой в ее центре, масса которой, по оценкам, составляет около восьми миллионов масс Солнца. Газ в окружающем пространстве втягивается внутрь под действием мощной гравитации черной дыры, образуя плотные высокоскоростные орбиты, спирально двигаясь к центру. В этом процессе вещество сжимается и нагревается до экстремальных температур, производя огромные количества излучения", - объяснили в материале.

В то же время ярко-оранжевые лучи, расходящиеся наружу от центра галактики, не являются реальными элементами Мессье 77. Это оптические артефакты, которые называют дифракционными спайками.

"Они появляются, когда интенсивный, нерассеянный свет от AGN (активных ядер галактик) взаимодействует с геометрией шестиугольных сегментов зеркала Вебба и опорными распорками его вторичного зеркала, слегка преломляя свет и создавая характерный узор", - добавляют в публикации.

Отмечается, что узор из шести и двух лучей, который виден на изображении, является стандартной особенностью всех наблюдений, сделанных космическим телескопом "Джеймс Уэбб".

Такие узоры, известные как дифракционные лучи, появляются только тогда, когда источник света является одновременно очень ярким и высококонцентрированным. Из-за этого их чаще всего ассоциируют со звездами. Однако в некоторых галактиках, таких как Мессье 77, центральное ядро достаточно яркое и компактное, чтобы создавать тот же эффект.

Помимо своего яркого ядра, Мессье 77 также является очень активным местом звездообразования. Наблюдения телескопа в ближнем инфракрасном диапазоне выявили четкую структуру в виде бара (вытянутая полоса из звезд и газа в центральной части диска некоторых галактик), пересекающую центральную область галактики - элемент, который не виден на оптических изображениях.

"Этот бар окружает яркое кольцо звездного вспышки, образованное там, где сходятся внутренние концы спиральных рукавов галактики. Эти области звездного вспышки характеризуются чрезвычайно высокими темпами звездообразования, что делает M77 динамичной и эволюционирующей галактикой", - объясняет Interesting Engineering.

Кроме того, Мессье 77 является активной спиральной галактикой с диском, богатым газом и пылью, разбросанной по всей галактике, светящейся на длинных волнах и обозначенной синим цветом.

"Если взглянуть за пределы основной структуры, зафиксированной "Веббом", спиральные рукава галактики простираются в слабое, широкое кольцо водородного газа, протянувшееся на тысячи световых лет. Это внешнее кольцо все еще активно в плане звездообразования. Еще дальше тонкие потоки водорода простираются в окружающее пространство, создавая нежный внешний слой вокруг галактики. Благодаря этим длинным нитям, похожим на щупальца, Мессье 77 также известна как "Галактика-кальмар", - уточнили в публикации.

Как писал УНИАН, ранее ученые нашли новый способ искать воду под поверхностью Марса. Речь идет о дронах, которые летают на малой высоте и с помощью радара "просвечивают" поверхность.

Также сообщалось, что два российских спутника странно ведут себя на орбите. По словам аналитиков, один из спутников выполнил серию точных маневров, чтобы удерживать столь близкое положение рядом с другим аппаратом.

