Какие лекарства не следует смешивать с чаем: фармацевт перечислил 7 видов

Иногда такое сочетание может привести к кровотечению.

Хотя на первый взгляд это кажется безобидным, некоторые сорта чая могут взаимодействовать с безрецептурными и рецептурными лекарствами, снижая эффективность ваших лекарств или повышая риск побочных эффектов, сообщает Health.

Издание рассказало, что фармацевт Эрика Праути перечислила лекарства, которые не стоит принимать вместе с чаем:

1. Аспирин

В Singapore Medical Journal указывается, что некоторые виды чая, такие как клюквенный, имбирный и гинкго билоба, могут взаимодействовать с аспирином и повышать риск кровотечения, особенно при употреблении в больших количествах.

В статье отмечается, что одним из серьезных побочных эффектов аспирина является то, что он может замедлять свертываемость крови, что повышает вероятность кровотечения, особенно в желудке и мозге.

2. Железо

В статье на сайте Frontiers указывается , что чаи с высоким содержанием танинов, такие как зеленый и черный чай, могут снижать усвоение железа, поскольку танины образуют с ним комплексы, делая его недоступным для организма.

Как пишет MedlinePlus, это может быть особенно актуально для людей, у которых есть риск снижения уровня железа и которые принимают добавки с железом, в частности женщин в период менструации, беременных или женщин, недавно родивших, а также бегунов на длинные дистанции.

Однако некоторые исследователи обнаружили, что употребление этих чаев по крайней мере за час до или после приема железа может помочь уменьшить образование комплексов, тем самым повышая усвоение железа.

3. Фолиевая кислота

Некоторые исследования показывают, что чрезмерное употребление зеленого чая может существенно снизить уровень фолатов в крови.

"Катехины – антиоксиданты, содержащиеся в некоторых сортах чая, таких как зеленый и улун, – также могут снижать способность организма усваивать фолаты", – говорится в статье.

Как следствие, эксперты советуют беременным женщинам ограничить употребление этих сортов чая, поскольку они могут повысить риск развития спинальной бифиды у их детей.

4. Ацетаминофен

Некоторые виды чая, такие как чай из кофе и чай из гибискуса, могут влиять на действие препарата "Тайленол" (ацетаминофен) и усиливать его побочные эффекты.

Кроме того, было обнаружено, что другие виды чая, такие как чай из гибискуса, ускоряют выведение ацетаминофена из крови, что может снизить эффективность препарата или привести к сокращению продолжительности его обезболивающего эффекта.

5. Омепразол

Некоторые исследования показали, что чаи, содержащие экстракты гинкго билоба, золотокореня и имбиря, могут влиять на действие омепразола.

Издание сообщило, что омепразол – это лекарственное средство, которое применяют для лечения симптомов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), вызывающей изжогу.

Одним из серьезных побочных эффектов, связанных с омепразолом, является риск кровотечения, поскольку экстракты гинкго билоба имеют подобные побочные эффекты.

6. Противозачаточные таблетки

Некоторые исследования указывают на то, что прием ромашки или зверобоя вместе с противозачаточными таблетками может снизить эффективность последних.

Издание отметило, что если вы принимаете какие-либо из этих добавок, может быть полезно соблюдать соответствующие интервалы между приемами или, при необходимости, перейти на другой травяной чай.

7. Лекарства от аллергии

Некоторые травяные чаи, такие как зверобой и черный кохош, могут снижать эффективность лекарств от аллергии, например, "Аллегра" (фексофенадин).

"Если вы хотите продолжать ежедневные чайные ритуалы во время приема безрецептурных лекарств, стоит спросить у фармацевта, могут ли эти лекарства взаимодействовать с чаями, которые вы употребляете, и может ли он порекомендовать альтернативные травяные чаи", – советует издание.

Издание отметило, что в случае употребления чая, в котором есть зверобой, настоятельно рекомендуется избегать их употребления одновременно с безрецептурными лекарствами.

