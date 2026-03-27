Благодаря Трампу Россия продает нефть по ценам выше мировых, – Business Insider

Война в Иране удвоила доходы Кремля.

Москва активно наживается на одном из крупнейших нефтяных потрясений в истории, которым стала иранская война. Российская нефть сейчас продается по ценам выше мировых из-за глобальных перебоев с поставками.

Издание Business Insider пишет, что еще месяц назад российская нефть марки Urals торговалась со скидкой до 12 долларов по сравнению с маркой North Sea Dated, ключевым мировым ориентиром. За последние недели цена на Urals выросла до премии примерно в 4 доллара.

Москва продавала нефть со значительными скидками после введения западных санкций из-за войны в Украине. В настоящее время перебои в движении танкеров через Ормузский пролив – ключевую мировую артерию энергоносителей – наряду с частичной отменой санкций США в отношении некоторых российских поставок изменили торговые потоки.

С момента нападения США и Израиля на Иран в конце февраля экспорт российской нефти удвоился с 135 миллионов долларов в день в январе до 270 миллионов долларов. Увеличение доходов от нефти пополняет военный фонд Кремля. Доходы от нефти и газа исторически составляли более трети федерального бюджета России, который в течение последних нескольких лет находился под давлением из-за масштабных санкций.

До войны с Ираном рынок нефти поддерживался значительными запасами и ожиданиями профицита в этом году на уровне примерно 3 миллионов баррелей в день. Сейчас этот буфер в значительной степени исчерпан, а добыча "черного золота" упала ниже минимумов эпохи пандемии.

Ранее в этом месяце Международное энергетическое агентство уже объявило о планах высвободить 400 миллионов баррелей из стратегических резервов для поддержки рынка.

Цены на сырую нефть резко выросли после начала конфликта на Ближнем Востоке, а международные фьючерсы на Brent взлетели почти до 120 долларов за баррель. Цены на "черное золото" с тех пор снизились, но остаются волатильными. При этом фьючерсы на нефть марок Brent и West Texas Intermediate торговались примерно по 107 и 93,5 доллара за баррель соответственно в начале торгов 27 марта.

Нефтяной рынок может столкнуться с дальнейшей турбулентностью и увеличить доходы Кремля. Несмотря на первоначальную устойчивость в первые четыре недели войны, этот буфер теперь исчез.

До начала войны в Иране западные санкции ощутимо влияли на российскую экономику. В прошлом году экономический рост в РФ замедлился почти в пять раз, что вынужден был признать и Владимир Путин.

Несмотря на существенное улучшение для Москвы ситуации с нефтью, глава местного Минфина предупредил местных олигархов, что в России настали тяжелые времена и для них, и посоветовал экономить деньги. Бизнес воспринял такое заявление как подготовку почвы для очередного повышения налогов.

