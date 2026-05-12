12 мая есть международный праздник и важная годовщина в Украине.

12 мая - интересная дата со множеством торжеств и необычных традиций. В нашей стране отмечается важная годовщина, а в мире проводится профессиональное событие. Украинские народные обычаи дня основаны на том, какой сегодня церковный праздник у православных.

Какой сегодня праздник церковный

С переходом на современный стиль 12 мая верующие начали чествовать митрополита Киевского и всей Украины Епифания, а также преподобного Амфилохия Почаевского. Первому молятся про излечение тяжелых болезней, защиту от злых намерений других людей, хороший урожай.

Когда православная церковь Украины ещё придерживалась старого стиля, то отмечала сегодня праздник девяти мучеников Кизицких, у которых просят исцеления психических и нервных заболеваний.

Какой сегодня праздник в мире

Всемирный день медсестры установлен на 12 мая, чтобы почтить сложный и ответственный труд медиков. Работа этих профессионалов иногда остается незамеченной пациентами, но без них медицина функционировать не может. Их профессия требует ответственности, чуткости и большой физической выносливости.

Есть и другие международные праздники сегодня - День экологического образования, День знаний о неврологических заболеваниях, День здоровья растений, День спидометра.

Какой сегодня праздник в Украине и годовщины

Отдельный официальный праздник сегодня в Украине не отмечается. Однако 12 мая является важной годовщиной - ровно 72 года назад наша страна стала частью ЮНЕСКО. Благодаря этому некоторые культурные памятки стали частью мирового наследия и получили международную защиту. В список ЮНЕСКО входят исторические центры Львова и Одессы, Софиевский собор в Киеве, Резиденция митрополитов Буковины в Черновцах и многое другое

Также украинцы могут присоединиться к празднованию Дня медсестры. В честь такого события стоит поздравить знакомых медсестер и медбратьев, желая им легких смен и благодарных пациентов.

Какой сегодня праздник народный

От древних славян до наших дней сохранились следующие приметы об этой дате:

если солнце восходит на ясном небе, то лето будет солнечным;

сирень уже распустилась - к потеплению;

коты греются на солнце - к жаре, ищут теплое место - к похолоданию;

если уже цветет рябина, то пора сеять лён и подсолнечник.

Согласно народным верованиям, в праздник сегодня полагается делать добрые дела, помогать нуждающимся и животным. Тогда сделанное доброе обязательно окупится в двойном размере. Наши предки 12 мая собирали лекарственные травы, ловили рыбу. Также в эту дату ветер считается целебным для здоровья. Чтобы оздоровиться, следует постоять пару минут лицом против его направления.

Что нельзя делать сегодня

Большим грехом в праздник 12 мая считается рубить деревья, обижать животных, шуметь в лесу. Не стоит мстить и подставлять других, иначе сами попадете в аналогичную ситуацию. Есть специальные запреты для женского пола - нельзя надевать вещи черного цвета, а также брать в руки спицы и иголки.

