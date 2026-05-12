США ударили санкциями по сети поставок иранской нефти в Китай

Таким образом, США стремятся лишить иранское правительство и армию средств на закупку оружия.

Правительство США объявило о введении санкций против трех лиц и девяти компаний, среди которых четыре базируются в Гонконге и четыре - в Объединенных Арабских Эмиратах, за содействие поставкам иранской нефти в Китай. Девятая компания базируется в Омане. Об этом сообщает Reuters.

Издание пояснило, что такой шаг Министерства финансов США является продолжением санкций, объявленных в пятницу в отношении лиц и компаний, которые помогают Ирану покупать оружие и компоненты, используемые для производства дронов и баллистических ракет.

"Это происходит за несколько дней до запланированной встречи президента США Дональда Трампа с Си Цзиньпином, во время которой, как ожидается, он будет настаивать на том, чтобы китайский лидер помог решить конфликт с Ираном и восстановить проход через стратегически важный пролив Ормуз", - добавили в материале.

Видео дня

Министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что администрация Трампа будет продолжать применять санкции, чтобы лишить иранское правительство и армию финансирования для покупки оружия, реализации ядерной программы или поддержки своих союзников в регионе.

"Министерство финансов будет продолжать отрезать иранский режим от финансовых сетей, которые он использует для совершения террористических актов и дестабилизации мировой экономики", - отметил политик.

Кроме того, Государственный департамент США объявил о вознаграждении в размере до 15 млн долларов за информацию, которая поможет разрушить финансовые механизмы Корпуса стражей исламской революции, который Вашингтон признал террористической организацией, и его филиалов.

В Министерстве финансов подчеркнули, что КВИР (Корпус стражей исламской революции) использует подставные компании для организации и получения платежей за свою долю поставок иранской нефти.

Ситуация в Иране - последние новости

Ранее бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал два сценария для Америки в отношении Ирана. По его словам, первый - это объявление перемирия завершенным и возобновление ударов по военной инфраструктуре Ирана. Второй - обеспечение военным путем свободного судоходства через Ормузский пролив при сохранении блокады Ирана.

В то же время Дональд Трамп заявил, что война с Ираном еще не закончена. Он подчеркнул, что Тегеран уже потерпел сокрушительное поражение на поле боя, но это еще не означает финальной точки.

"В военном плане они разгромлены. В своих собственных представлениях, возможно, они этого не осознают. Но, думаю, осознают, потому что я с ними имею дело", - сказал американский лидер.

Вас также могут заинтересовать новости: