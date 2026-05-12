Это один из самых странных приматов в мире: у него огромные уши, и он охотится как дятел

Этот примат использует свой средний палец для охоты.

Мадагаскарская руконожка или ай-ай (Daubentonia madagascariensis) почти ничем не похожа на примата. У этого животного огромные уши и светящиеся глаза, а его самой известной причудливой особенностью является необычный средний палец.

Эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для Forbes рассказал интересные факты о мадагаскарской руконожке. Он объяснил, почему это животное называют одним из самых странных приматов в мире.

Биолог отметил, что на протяжении веков ученые пытались классифицировать мадагаскарскую руконожку. Ранние натуралисты полагали, что это может быть белка, а другие сравнивали его с дятлом (на то есть причины).

Трэверс рассказал, что мадагаскарская руконожка делает то, что ни делает практически ни один другой примат - он охотится на скрытых личинок насекомых внутри древесины, используя технику, удивительно похожую на то, как добывают пищу дятлы.

Как мадагаскарская руконожка добывает пищу

Биолог поделился, что мадагаскарская руконожка обитает исключительно в лесах Мадагаскара. Еще в ходе исследования, проведенного в 1991 году, ученые выяснили, что эти животные перемещаются по кронам деревьев, как правило, после наступления темноты, и каждые несколько секунд останавливается, чтобы быстро стучать по ветвям деревьев своим длинным средним пальцем.

По словам ученых, эти удары быстры и целенаправлены. Вероятно, приматы так "сканируют" древесину, проверяя её на наличие пустот. Затем, как только мадагаскарской руконожке удается обнаружить внутри пищу, она использует свои острые зубы, чтобы прогрызть себе путь через древесину.

После этого мадагаскарская руконожка вставляет свой средний палец в отверстие и вычерпывает спрятанных внутри личинок насекомых. Внимание биологов привлекло то, насколько удивительно подходит сам палец для этой работы. В отличие от более толстых хватательных пальцев, типичных для приматов, средний этого животного необычайно тонкий и очень гибкий.

Трэверс подчеркнул, что ученые до сих пор не пришли к единому мнению, что именно обнаруживает мадагаскарская руконожка, когда стучит по дереву. Изначально считалось, что стуки служат для обнаружения полых полостей внутри дерева с помощью акустической обратной связи.

Исследование 1998 года усложнило это объяснение. В пяти отдельных экспериментах ученые создали искусственные установки для поиска пищи, содержавшие полости, скрытые под поверхностями. Некоторые полости были намеренно оставлены пустыми, а другие заполнены такими материалами, как желатин или пенопласт. Гипотеза заключалась в том, что если ай-ай полагался исключительно на резонанс пустоты, то наполнитель внутри полостей должен был нарушить его способность их обнаруживать. Однако, к удивлению исследователей, примат без проблем находили целевые области.

Сейчас ученые считают, что мадагаскарская руконожка, вероятно, улавливает гораздо более тонкие механические различия в том, как вибрации распространяются по дереву. Стук может давать информацию о структурных разрывах, изменениях плотности или наличии самих туннелей, даже когда эти туннели уже не пусты.

"Однако ясно одно: причудливый набор черт ай-ай определенно не является случайным. Практически каждый аспект его анатомии, похоже, приспособлен к этому странному способу охоты", - пишет Трэверс.

Насколько редкие мадагаскарские руконожки

Биолог подчеркнул, что поведение мадагаскарских руконожек очень сложно изучать в дикой природе. Это ночные животные, которые находятся под угрозой исчезновения.

Трэверс считает, что мадагаскарским руконожкам удается выживать, в частности, из-за тому, что этот вид пошел по совершенно иному эволюционному пути, чем его сородичи.

