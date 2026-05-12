РФ медленно и последовательно модернизирует Ту-160М: аналитики проанализировали спутниковые снимки

Программа модернизации Ту-160М, реализуемая Казанским объединением авиастроителей, предусматривает обновление оригинального планера Ту-160 с помощью новейшей авионики, систем связи и усовершенствованных двигателей.

Ту-160, известный в НАТО под названием Blackjack, является крупнейшим и самым тяжелым в мире сверхзвуковым боевым самолетом и самым мощным российским стратегическим бомбардировщиком, способным нести ядерное оружие, сообщает Defence Blog.

Издание сообщило, что самолет с изменяемой геометрией крыла, который впервые поднялся в воздух в 1981 году и был принят на вооружение Советского Союза в 1987 году, может нести до двенадцати крылатых ракет Х-55 или Х-101/102 в двух внутренних поворотных пусковых установках.

Это дает ему способность наносить удары обычным и ядерным оружием на межконтинентальные расстояния.

Видео дня

"Программа модернизации Ту-160М, которую реализует Казанское объединение авиастроителей, предусматривает обновление оригинального планера Ту-160 с помощью новейшей авионики, систем связи и усовершенствованных двигателей, сохраняя при этом базовую конструкцию планера и архитектуру вооружения", – говорится в статье.

Издание указывает, что обозначение Ту-160М2 относится к новопостроенным самолетам, а не к переоборудованным старым планерам, хотя различия между этими двумя вариантами с точки зрения систем и возможностей не были полностью обнародованы.

Согласно аналитике, опубликованной AviVector – исследовательским аккаунтом в открытых источниках, специализирующимся на авиации, – общая оперативная картина в отношении российского парка самолетов Ту-160 гораздо менее впечатляющая, чем это следует из риторики Кремля относительно стратегических бомбардировщиков.

Как сообщает аналитический канал, лишь треть российских стратегических бомбардировщиков Ту-160М используется для боевых задач против Украины, тогда как остальные две трети задействованы в испытаниях, обучении, техническом обслуживании, модернизации или еще находятся на стадии строительства.

Согласно данным реестра, на которые ссылается AviVector, российские Воздушно-космические силы эксплуатируют в общей сложности 18 самолетов Ту-160М, но только семь из них используются для боевых задач, обычно вылетая с авиабазы "Украинка" на Дальнем Востоке России, а иногда – с авиабазы "Энгельс-2" в Саратовской области.

Оперативная схема, описанная компанией AviVector, предусматривает оснащение самолетов крылатыми ракетами на базе "Энгельс-2" перед выполнением задач, а затем возвращение на базу "Украинка" или оставание на базе "Энгельс-2" в зависимости от требований задачи.

В статье говорится, что такое географическое распределение между двумя базами, удаленными друг от друга на тысячи километров, отражает как дальность полета самолетов Ту-160, так и логику рассеивания, которую Россия применяет к своему парку стратегических бомбардировщиков с целью уменьшения уязвимости перед потенциальными ударами.

Издание сообщило, что "Энгельс-2", который с 2022 года неоднократно становился мишенью для атак украинских беспилотников, служит основным передовым пунктом вооружения и подготовки для миссий Ту-160 против Украины, тогда как "Украинка" обеспечивает дополнительные возможности рассеивания на расстоянии, что значительно затрудняет атаки украинских беспилотников.

Отмечается, что ситуация с производством и техническим обслуживанием в Казани не менее показательна.

"В цехах Казанского авиастроительного объединения в любой момент времени находится примерно от семи до девяти самолетов Ту-160М и Ту-160М2", – свидетельствует анализ компании AviVector.

Аналитики отметили, что эта цифра составляет значительную часть общего парка и указывает на то, что программы модернизации и нового производства продвигаются медленнее, чем это следует из официальных заявлений России об обновлении парка стратегических бомбардировщиков.

"Спутниковые снимки, сделанные 18 марта 2026 года, показали, что два самолета Ту-160М были перемещены в новый производственный цех, строительство которого началось в 2020 году, тогда как еще два самолета Ту-160М стояли под открытым небом за пределами объекта", – утверждает AviVector.

Издание отмечает, что сам новый производственный цех является важным контекстом. Россия объявила о своих амбициях по возобновлению производства Ту-160 в середине 2010-х годов, а тогдашний вице-премьер Дмитрий Рогозин неоднократно публично заявлял о строительстве новых самолетов Ту-160М2 в Казани.

"Строительство нового производственного цеха, начавшееся в 2020 году и, судя по всему, завершающееся в начале 2026 года, свидетельствует о том, что сроки значительно затянулись по сравнению с первоначальными заявлениями, хотя перемещение самолетов на новый объект указывает на то, что инфраструктура уже функционирует", – поясняется в статье.

Однако имеющиеся спутниковые снимки и анализ открытых источников не могут дать окончательного ответа, как быстро завод сможет производить или достраивать новые самолеты Ту-160М2 и с какой скоростью старые самолеты Ту-160 смогут проходить процесс модернизации.

"Подтвержденное количество в шесть самолетов Ту-160М и три Ту-160М2, которые можно увидеть вне производственной линии, в сочетании с семью самолетами, которые, по сообщениям, выполняют боевые задачи, и семью-девятью самолетами, которые находятся на разных этапах ремонта в цехах, свидетельствует о том, что парк самолетов одновременно ведет боевые действия, проходит модернизацию и пытается наладить новое производство на одном промышленном объекте", – предполагает издание.

Это амбициозный оперативный и производственный темп для программы, которая, по подсчетам AviVector, может задействовать в боевых миссиях лишь семь самолетов одновременно.

По мнению издания, является ли выход Ту-160 из пятилетней модернизации признаком ускорения программы или просто нормальным темпом сложного процесса модернизации – это вопрос, на который поможет ответить следующий самолет, который выйдет из Казани.

Боевые самолеты РФ: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, в 20-й пакет санкций Евросоюз добавил ограничения на каучук и изделия из вулканизированной резины, что затруднит производство шин для российских боевых самолетов. Примечательно, что новые ограничения касаются как сырья, так и готовой продукции, необходимой для производства самолетов. Специалисты считают, что сейчас РФ очень сильно зависит от импорта натурального каучука, который является незаменимым компонентом для авиационных шин. Поскольку долгое время этот сектор частично оставался вне санкций, это позволяло Москве поддерживать работу своей оборонки.

Также мы писали, что военный обозреватель Массимо Франтарелли обратил внимание на опубликованные в сети фото и видео российского истребителя Су-35С. Франтарелли сообщил, что видео было опубликовано российским Министерством обороны. Точная дата съемки не указана, но, скорее всего, оно было снято весной этого года. Судя по обнародованным кадрам, истребитель Су-35С несет 2 ракеты класса "воздух-воздух" малой дальности Р-73/Р-74 и Р-77М, а также по одной ракете класса "воздух-воздух" средней дальности Р-77-1 и Р-37М, а также одну противорадиолокационную ракету Х-31ПМ.

Вас также могут заинтересовать новости: