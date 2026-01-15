Меньше денег на войну: ЕС снизил потолок цен на российскую нефть

Европейский союз снова снизил так называемый потолок цен на российскую нефть, то есть максимальную стоимость, по которой Россия может продавать свое сырье в страны-члены блока. Соответствующее решение обнародовано в официальном журнале ЕС .
Согласно документу, до 31 января 2026 года РФ не имеет права продавать нефть в Евросоюз дороже 47,6 доллара за баррель. Тогда как с 1 февраля цена должна снизиться еще до 44,1 доллара за баррель.
Отмечается, что переходный период действует до 16 апреля 2026 года, позволяя странам-членам блока платить за российскую нефть до 47,6 доллара за баррель по договору, заключенному до 1 февраля 2026 года.
Санкции ЕС против России - последние новости
О возможном введении потолка цен на российскую нефть заговорили еще в первый год полномасштабного вторжения РФ в Украину. По данным СМИ, в конце ноября 2022 года ЕС обсуждал введение потолка цен на российскую нефть в диапазоне от 65 до 70 долларов за баррель. В декабре того же года Совет ЕС согласовал введение потолка цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель.
3 сентября 2025 года Евросоюз снизил "потолок цен" на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель. Тогда же европейцы сделали его "динамическим" - с правом пересмотра в меньшую или большую сторону.