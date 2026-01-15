Меньше денег на войну: ЕС снизил потолок цен на российскую нефть

До 16 апреля страны-члены блока могут покупать у РФ нефть по старым контрактам по 47,6 доллара за баррель.

Европейский союз снова снизил так называемый потолок цен на российскую нефть, то есть максимальную стоимость, по которой Россия может продавать свое сырье в страны-члены блока. Соответствующее решение обнародовано в официальном журнале ЕС .

Согласно документу, до 31 января 2026 года РФ не имеет права продавать нефть в Евросоюз дороже 47,6 доллара за баррель. Тогда как с 1 февраля цена должна снизиться еще до 44,1 доллара за баррель.

Отмечается, что переходный период действует до 16 апреля 2026 года, позволяя странам-членам блока платить за российскую нефть до 47,6 доллара за баррель по договору, заключенному до 1 февраля 2026 года.

О возможном введении потолка цен на российскую нефть заговорили еще в первый год полномасштабного вторжения РФ в Украину. По данным СМИ, в конце ноября 2022 года ЕС обсуждал введение потолка цен на российскую нефть в диапазоне от 65 до 70 долларов за баррель. В декабре того же года Совет ЕС согласовал введение потолка цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель.

3 сентября 2025 года Евросоюз снизил "потолок цен" на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель. Тогда же европейцы сделали его "динамическим" - с правом пересмотра в меньшую или большую сторону.

