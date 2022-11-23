Послы ЕС встречаются в среду, 23 ноября, с целью утверждения механизма ограничения и предлагаемого уровня цен. Если они это сделают, ЕС и G-7 могут объявить уровень ценового предела.

Европейский союз обсуждает потолок цен на российскую нефть в диапазоне от 65 до 70 долларов за баррель.

Об этом сообщает Bloomberg, отметив при этом, что диапазон значительно выше себестоимости производства в России и выше, чем требовали некоторые страны.

Как говорится в материале, ожидается, что страны "Большой семерки" согласятся с суммой в диапазоне от 65 до 70 долларов, однако дипломаты ЕС заявили, что предложенный уровень слишком высок. Диапазон соответствует среднему историческому значению до вторжения России в Украину.

Видео дня

Послы ЕС встречаются в среду, 23 ноября, с целью утверждения механизма ограничения и предлагаемого уровня цен. Если они это сделают, ЕС и G-7 могут объявить уровень ценового предела. Для утверждения ограничения требуется поддержка всех государств-членов.

"Российская нефть в настоящее время торгуется со значительным дисконтом по сравнению с нефтью Brent, около 65 долларов за баррель. Если ценовой предел G-7 для российской нефти будет установлен на аналогичном уровне, это не нанесет России большого вреда", - сказал Симона Тальяпьетра, старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel в Брюсселе.

Война в Украине и эмбарго на российскую нефть:

В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти. Санкции Евросоюза, направленные на запрет поставок нефти из РФ морским транспортом, должны вступить в силу 5 декабря. При этом ЕС установил переходный период для импорта и транзита российских нефтепродуктов, который завершиться в феврале 2023 года.

На саммите лидеров G7 в конце июня 2022 года была озвучена идея введения предельных цен на российскую нефть.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прогнозирует, что нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из РФ в страны Евросоюза до конца этого года.

По итогам сентября 2022 года доходы России от экспорта нефти сократились до $15,3 млрд, что является самым низким показателем в этом году, на фоне падения экспорта нефти и цен на нее.

5 октября 2022 года появилась информация о том, что Россия сократит объемы добычи нефти.

США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть на уровне от 40 до 60 долларов за баррель. Так, по словам министра финансов США Джанет Йеллен, Вашингтон может ограничить цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

По состоянию на 21 ноября 2022 года россия потеряла 90% своего ключевого европейского рынка нефти еще до введения эмбарго.

Вас также могут заинтересовать новости: