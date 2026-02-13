В социальной сети девушка рассказала, как она варит прозрачный бульон.

Куриный бульон - это прекрасный вариант обеда, особенно для тех, кто следит за своей фигурой, ведь в этом первом блюде нет вообще больше ничего, кроме воды, специй и, возможно, мяса, если вы захотите потом разобрать курицу. Однако не все знают, как сварить прозрачный бульон из курицы - оказалось, все дело в одной хитрости.

Ранее мы рассказывали, как сварить идеальный куриный бульон - рецепт и специи, которые влияют на вкус.

Как сделать прозрачный бульон из курицы - лайфхак из сети

Одна из пользовательниц социальной сети Threads поделилась с другими юзерами интересным опытом и показала, как сделать прозрачный бульон из курицы. Она пишет, что если накрыть бульон пергаментом перед варкой, он получается идеально прозрачным. По словам украинки, вся пена и жир прилипают к пергаменту, и не нужно стоять над кастрюлей и снимать пену.

"В вотсейчас лет я узнала, что если накрыть бульон пергаментом перед варкой, он получается идеально прозрачным. Вся пена и жир прилипают к пергаменту, и не нужно стоять над кастрюлей и снимать пену. Знали о таком лайфхаке?"

Она спросила у других пользователей, знают ли они об этом лайфхаке, и люди с удовольствием начали делиться своими секретами приготовления идеального бульона.

Девушка под ником armineposh рассказала, как сварить прозрачный мясной бульон пошагово. Она пишет, что нужно сначала промыть мясо, потому что оно лежало на миллионе прилавков, и на нем могли появиться сгустки крови или остаться грязь, затем в холодной воде довести до кипения и слить ее. Еще раз залить холодную воду и варить уже бульон, добавив соль, специи, лаврушку, репчатый лук целиком и морковь. При этом важно поддерживать слабое кипение.

Юзер под ником el_caxap написал, что прозрачный бульон из курицы получится, если промытое и вымоченное мясо класть не в холодную воду, а в кипящую. Этот вариант показался украинцам неправильным - многие написали, что класть мясо для бульона нужно исключительно в холодную воду, а вот в кипящей можно сварить курицу для какого-нибудь блюда. Девушка под ником girl_gatherings объяснила, что зависит от температуры воды. По ее словам, для вкусного бульона мясо нужно класть в холодную воду - вкус уйдет в жидкость, для вкусного мяса - в горячую, вкус "запечатается" в курице.

Интересно, что не все юзеры согласились с необходимостью использования пергамента - по мнению человека под ником t.h.c._winters, прозрачность бульона зависит от огня, а не от воды или чего-либо еще.

"Да блин, всю жизнь секретом прозрачного бульона был очень маленький огонь. И все. Промывание, не промывание, холодная, горячая вода – до лампочки или просто лишняя суета. Банально маленький огонь".

Более того, в комментариях высказались и те, кто посчитал использование пергамента опасным. Так, el_padre1357 написал следующее: "А кто-нибудь подумал о силиконе, который есть в этой бумаге? Или никто даже и не догадывался?", и его поддержала девушка под ником linda.yakub, оставив похожий комментарий: "Тем временем пергамент с силиконом и микропластиком в супе ммммм".

В целом, украинцы положительно отнеслись к такому лайфхаку и ответили автору поста, что обязательно попробуют в следующий раз применить его во время готовки.

Посмотреть, какой результат дал пергамент во время варки бульона автором поста, можно на видео ниже.

Вас также могут заинтересовать новости: