От качества аккумулятора может зависеть не только комфорт эксплуатации автомобиля, но и время, потраченное на его починку.

Севший аккумулятор в мороз способен серьезно испортить день, а порой даже привести к немалым рискам на дороге.

И хотя ранее мы уже обьясняли, как правильно заряжать аккумулятор авто, чтобы не навлекать на себя нежеланные проблемы, лучше заранее убедиться, что ваш аккумулятор выдерживает низкие температуры.

Как раз недавно Союз потребителей США завершил ежегодное исследование автомобильных аккумуляторов, протестировав более 100 популярных моделей. Результаты этого исследования приводит известный автомобильный журнал "Jalopnik".

Какие автомобильные аккумуляторы самые надежные для зимы

Тесты дают общую оценку аккумулятору, а также отдельные оценки по сроку службы, резервной емкости и холодостойкости. Победителями в категории холодостойких аккумуляторов стали следующие модели:

• ACDelco.

• Duracell Platinum.

• Duralast Platinum.

• Odyssey Performance.

• Super Start Platinum.

• X2Power Premium.

Впрочем, практически все модели в свою очередь делятся по размерам, и подходящий вам лучше проверять в руководстве пользователя. Именно размер больше всего влияет на то, какой автомобильный аккумулятор служит дольше, несмотря даже на авторитет производителя.

Рейтинг аккумуляторов в Украине для разных марок автомобилей

Группы аккумуляторов, выделенные в исследовании, классифицируются по совместимости с марками автомобилей.

Например, аккумуляторы группы 24/24F подходят для японской "большой тройки" и их премиальных суббрендов: Honda/Acura, Nissan/Infiniti и Toyota/Lexus.

В этой группе единственным аккумулятором с высшей оценкой за холодостойкость стал Duralast Platinum с AGM-технологией, продлевающей срок службы аппаратуры.

Аккумуляторы группы 35 также подходят для Honda, Nissan, Toyota, Mazda и Subaru. Рекомендуемый для них X2Power Premium (тоже с AGM) показал максимальные оценки за холодостойкость, срок службы и резервную емкость.

В группе 47 – совместимой с Buick, Chevrolet, Fiat и Volkswagen – высшие оценки по трем ключевым критериям получил Duracell Platinum.

Audi, BMW и Mercedes-Benz нередко используют аккумуляторы из группы 49, где лидером стал ACDelco Professional. Он получил наивысшую общую оценку, хотя и не забрал первенство по холодостойкости.

Лучшие аккумуляторы для авто в Украине – два несменных лидера

Только два аккумулятора получили наивысшую оценку за холодостойкость сразу в двух категориях, предназначенных для разных типов автомобилей.

Odyssey Performance был №1 в группе 48 – для Audi, BMW, Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Jeep, Mercedes-Benz, Mini, Volkswagen и Volvo, а также в группе 94R – для спортивных, европейских автомобилей и грузовиков.

Схожая ситуация у Super Start Platinum: он лидировал в группе 51R (Audi, BMW, Hyundai, Mercedes-Benz) по холодостойкости и сроку службы, а также в группе 65 (большие автомобили, грузовики и SUV Ford) по тем же характеристикам.

Но цена победителей может показаться слишком высокой, так что если вы ищете лучшие бюджетные аккумуляторы для авто – стоит обратить внимание на другие модели из списка.

Например, достаточно хорошим соотношением цены к качеству обладают ACDelco (AGM) и Duracell Platinum.

Даже недорогие варианты могут эффективно справляться с холодами, обеспечивая надежный запуск автомобиля и достойный срок службы.

