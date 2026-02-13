Магнитные бури сегодня: будет ли шторм в пятницу 13

Meteoagent свидетельствует, что 15 февраля на Земле вероятна слабая магниnная буря.

В последние дни солнечная активность была низкой и сегодня, 13 февраля, магнитных бурь не ожидается. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По словам ученых, в ближайшие дни не ожидается потоков высокоскоростного солнечного ветра, поэтому геомагнитная активность останется на спокойном уровне 13,14 и 15 февраля.

В то же время meteoagent свидетельствует, что 15 февраля на Земле вероятна слабая магнитная буря, К-индекс поднимется до 5.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, которые возникают из-за вспышек на Солнце и выбросов корональной массы. Потоки заряженных частиц достигают нашей планеты и взаимодействуют с магнитосферой, вызывая колебания разной силы - от слабых до экстремальных.

Во время магнитных бурь возможны сбои в работе спутников, радиосвязи и навигационных систем. Иногда усиливаются полярные сияния.

Считается, что метеочувствительные люди могут ощущать головную боль, усталость, перепады давления и другие симптомы.

Уровень геомагнитной активности оценивают по шкале G1–G5, где более высокие значения означают более сильное воздействие.

