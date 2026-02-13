Трубы лопаются от мороза: владельцы тепловых насосов жалуются на неожиданную проблему

Непродуманный переход с отопительного котла на тепловой насос может принести проблемы.

В Европе и Северной Америке все больше домовладельцев сталкиваются с неприятным сюрпризом зимой: замерзанием водопроводных труб. Это особенно актуально для тех, кто перешел на энергоэффективные тепловые насосы, чтобы уменьшить счета за отопление и выбросы углерода.

Как пишет Indian Defence Review, с начала 2026 года участились сообщения о таких инцидентах, которые раньше не происходили в тех же домах во время подобных морозов. Однако проблема не в поломке оборудования, а в особенностях распределения тепла.

Традиционные газовые или твердотопливные котлы производят тепло в коротких интенсивных циклах, быстро прогревая не только жилые комнаты, но и полости в стенах, полу и шкафах. Зато воздушные тепловые насосы работают стабильнее, подавая воздух более низкой температуры в течение длительного времени. Это повышает энергоэффективность, но в старых домах с недостаточной изоляцией может приводить к образованию холодных зон.

Во время длительных морозов, когда температура на улице держится ниже нуля несколько дней подряд, трубы в этих зонах замерзают, а иногда и лопаются, причиняя значительный ущерб. Наиболее уязвимые места – трубы вдоль внешних стен, в неотапливаемых подвалах, гаражах, чердаках и т. д.

Проблема в том, что многие тепловые насосы устанавливают в старых домах, построенных до современных стандартов изоляции. После 2022 года в Европе ускорился переход на них из-за стремления уменьшить зависимость от импортного газа, а в США – благодаря федеральным стимулам. Однако модернизация системы отопления не устраняет проблему плохой теплоизоляции самого дома. Длительные морозы усиливают риск, потому что стабильное, но менее интенсивное тепло не успевает прогреть периферийные зоны.

Чтобы избежать проблем, эксперты рекомендуют простые меры. Во-первых, изолировать водопроводные трубы: использовать пенопластовые рукава или стекловолоконные обертки для линий в неотапливаемых зонах. Во-вторых, герметизировать щели у фундаментов и мест прохождения труб, чтобы предотвратить проникновение холодного воздуха.

