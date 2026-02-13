Россияне живут в навязанной Путиным реальности: Берлинская рассказала, как ее разрушить

Она отметила, что Путин очень боится украинского влияния, которое может открыть глаза россиянам на реальность.

Российское общество еще может сказать свое слово диктаторскому режиму Владимира Путина, но на это нужно много времени и влияние Украины.

Такое мнение высказала волонтер, руководитель проекта Victory Drones фонда Dignitas, участница российско-украинской войны Мария Берлинская в интервью Суспильному. Она отметила, что Путин годами подменял реальность своим гражданам, "поэтому снять этот туман и дать им реальную картинку займет тоже годы".

"Над этим нужно работать уже. И чем более массово и профессионально мы будем работать, тем больше будет у нас влияния", - считает волонтер.

Тем более, по словам волонтерки, украинцы как никто знают россиян, поэтому повлиять на них будет легче.

При этом, как отметила Берлинская, нужно продолжать воевать против россиян, но постоянно поднимать им ценник. "То есть на одного погибшего украинца должно быть как минимум 7, 8, 10, 12 ликвидированных россиян. А то и больше", - сказала она.

При этом Берлинская отметила, что режим Путина боится этого влияния.

"Почему они идут по иранско-китайской модели? Чтобы контролировать все, что находится у граждан в телефоне, а на самом деле – в голове. Почему ограничивают WhatsApp, YouTube, другие соцсети?", - задалась вопросом волонтер.

Она отметила, что раньше и у украинцев, и у россиян был свободный доступ к информационному пространству друг друга. "Украинцы туда заходили толпами, они к нам ходили толпами, но теперь они закрывают. Для чего? Потому что понимают, что влияние на мозги людей – это возможность показать им другую картину реальности. А значит, они могут стать непокорными вождю", – подчеркнула Берлинская.

Она убеждена, что Путин пытается скрыть от своих граждан то, что он держится у власти только благодаря тому, что россияне умирают. "Это точно не та информация, которую Путин хочет, чтобы они узнали: что залог его политической, физической жизни - это сотни тысяч их смертей", - сказала волонтер.

Она добавила, что несмотря на то, что многим россиянам известно о тысячах смертей граждан на войне против Украины, они все равно продолжают воевать, поскольку их диктатор сказал им, что они воюют, "потому что НАТО напало".

Волонтер повторила, что это происходит потому, что россияне живут в навязанной Путиным реальности, которая для украинцев является дикой.

"Мы забываем один важный момент - им подается совсем другая реальность, причем системно где-то из Мюнхена, с 2007 года. Им подается реальность, где они в окружении враждебного западного мира, который на них нападает, который все ближе подбирается к ним, потому что все больше стран вступают в НАТО. Где их, по сути, выбросили из-за стола равных. Они считали себя частью двуполярного мира, где есть Штаты и они – и мир разделен между двумя империями", – рассказала Берлинская.

Но, как отметила Берлинская, ответственность за войну лежит не только на Путине и россиянах. "Нельзя забывать также, что определенную "лепту" некоторые безответственные западные политики тоже в это внесли", - отметила она.

"Согласитесь, когда перед нами закрывают двери в Евросоюз, в НАТО, разговаривают с нами не как с равными, которые сейчас являются живым щитом для всей Европы - это унизительно. Вот россияне в свое время тоже получили определенную дозу унижения. Путин использовал это для того, чтобы настроить народ на такую изоляционистскую авторитарную политику", - пояснила волонтер.

Другие заявления Берлинской о россиянах

Ранее Берлинская заявляла, что сейчас у российского диктатора Владимира Путина нет оснований останавливать войну против Украины.

Она отмечала, что "мирный план" на самом деле написали россияне, но выдается за американский, однако он не сработает.

