Почти по всей Украине объявили I уровень опасности (карта)

Предупреждение объявлено повсеместно, кроме Запорожской и восточных областей, а также Крыма,

На сегодня, 13 февраля, почти по всей Украине объявлен повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в западных, северных, центральных и большинстве южных областей утром будет наблюдаться туман. По прогнозу, видимость будет падать до 200-500 метров.

Из-за этого по всей стране, кроме Запорожской и восточных областей, а также Крыма, объявлен I уровень опасности, желтый.

Видео дня

Погода 13 февраля - прогноз на сегодня

Сегодня облачное небо и относительно теплую погоду будут обусловливать область низкого давления и влажная воздушная масса.

На юге, днем и на востоке и крайнем западе страны ожидается небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

"Но обратите внимание, что в центральных, большинстве южных, местами в западных и северных областях ночью и утром туман, также на дорогах, кроме юга, местами гололедица, поэтому будьте внимательны во время движения", - предупредили синоптики.

Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Днем воздух прогреется до 0°...+5°. На Закарпатье и юге страны столбики термометров достигнут +4°...+9°, а в Крыму - до +15°.

Вас также могут заинтересовать новости: