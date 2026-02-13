Украинские БПЛА не только убивают: NYT узнало об интересном применении тяжелых дронов

По ночам они сбрасывают в окопы не бомбы, а горячую еду, сигареты и письма.

Заказы начали поступать около 7:30 утра в четверг – обычные списки покупок в совершенно необычных условиях. Копченый бекон, овсяное печенье, майонез, картофельное пюре. "Принято", – ответил командир по рации. Клиентами были украинские солдаты в блиндажах и траншеях на передовой, запрашивающие доставку провизии по воздуху.

Украина освоила такие доставки по суровой необходимости, придав новый смысл использованию беспилотников в войне, где они обычно являются синонимом смерти и разрушения, пишет The New York Times.

"Мы стараемся сделать им немного приятнее, поднять боевой дух, чтобы они не падали духом там, в полях. Даже мелочи имеют значение", – отметил солдат с позывным "Лесик", который собирает посылки для сброса с дронов в восточной части Днепропетровской области.

"Мама-дрон" вместо "Бабы-Яги"

Поскольку ударные дроны сейчас доминируют на поле боя, любые передвижения на передовой сопряжены с исключительным риском. Это усложнило доставку припасов солдатам – вызов, с которым Украина все чаще пытается справиться с помощью беспилотной авиации. Солдаты описывают, как ловят посылки с водой, павербанками и другими предметами первой необходимости, сброшенными дронами под покровом ночи.

Большую часть этой работы выполняют тяжелые дроны украинского производства "Вампир" (Vampire), которые могут легко переключаться с уничтожения вражеских солдат на доставку бытового комфорта своим. Сообщается, что они способны летать в суровых погодных условиях, и украинские военные утверждают, что их труднее сбить, чем другие дроны.

Россияне называют эти дроны "Баба-Яга", в честь персонажа славянского фольклора – ведьмы, похищающей детей и охотящейся по ночам. Но когда они сбрасывают угощения, некоторые украинские солдаты называют их "мама-дронами".

Сигареты, влажные салфетки, кофе, шаурма. Даже шоколадно-ореховый торт на день рождения. Подразделение Лесика, известное как "Волки Да Винчи", старается выполнять все запросы. Цель – ежедневные сбросы и обслуживание "день в день". 22-летний боец с позывным "Журба" рассказал, что каждый день отправляется за покупками со списком, составленным из радиоперехватов. Он приносит продукты в узкую комнату, служащую кладовой и упаковочным цехом.

Зимой, когда мешки впитывают влагу от падающего снега, их можно загружать не более чем на 10 кг товаров. Если мешок получается легче нормы, Лесик докладывает туда пачки сигарет Camel и горсти конфет. Приятно, говорит он, когда солдаты возвращаются с позиций и говорят: "Так это ты нам все время сладости присылал".

Поскольку "Вампиры" сбрасывают груз с высоты, жидкости должны быть упакованы особенно тщательно – иначе они могут взорваться. Другие предметы рискуют превратиться в кашу. Мандарины плотно набивают в банки из-под чипсов Pringles. Сэндвичи и голубцы кладут в контейнеры для еды на вынос, обматывая их дополнительным слоем пленки для амортизации.

Ночной рейс

Здесь все тщательно срежиссировано. Посылки должны быть упакованы и погружены в машину к полудню, чтобы их отвезли к ожидающим грузовикам. Те на скорости проносятся через туннели из антидроновых сеток к позициям ближе к линии фронта. Там посылки перегружают на наземные беспилотные платформы, которые доставляют их на передовые позиции пилотов "Вампиров".

В отличие от звуков других дронов, жужжание "Вампира" вызывает у украинских войск радость, а не страх, говорят Лесик и другие солдаты. "Парни различают дроны по звуку. Враг на таких не летает", – пояснил Лесик.

Около 7 вечера "Вампиры" взмыли в темное небо, нагруженные посылками Лесика. Трансляции с их камер показывали маленькие красные огоньки внизу – маячки точек сброса. Вскоре посылка, выглядящая белым пятном в камере ночного видения, полетела на землю. На экране было видно, как солдат выскочил, чтобы забрать ее. "Спасибо за подарки, очень мило с вашей стороны", – пришло сообщение по рации. "Принято. Люблю вас", – ответил командный пункт.

Вскоре начали поступать заказы на следующий день.

