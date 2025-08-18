Перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом на Аляске российский диктатор Владимир Путин выдал ироничную шутку о своем министре иностранных дел Сергее Лаврове.
Об этом инциденте рассказал российский пропагандист Павел Зарубин. За несколько минут до начала саммита государственный секретарь США Марко Рубио иронично заметил, что ему понравилась "рубашка" Лаврова.
Президент Путин сначала не понял, что он имел в виду, поэтому Лавров объяснил, что речь идет о свитере с надписью "CCCP", в котором он прилетел на Аляску.
"Империалист", - ответил на это Владимир Путин, указывая пальцем на Лаврова.
Рубио улыбнулся и опустил глаза. Вся российская делегация также мгновенно "натянула" улыбки.
Саммит на Аляске
Саммит в Акоридже, на Аляске, стал одним из ключевых международных событий этого года. Он происходит на фоне обострения глобальной ситуации в сфере безопасности и попыток возобновить диалог между США и Россией.
Место встречи выбрано не случайно: Аляска символически расположена между двумя государствами и напоминает о стратегической близости их границ. Саммит привлек внимание не только политиков и дипломатов, но и военных аналитиков, ведь от его результатов может зависеть дальнейший баланс сил в мире.
Как пишет The Wall Street Journal, Путин вернулся в Москву с триумфом после саммита на Аляске. В частности президент РФ использовал этот визит, чтобы выдвинуть свои требования в отношении Украины. В издании подчеркнули, что для Кремля эта встреча стала политической победой, ведь российский диктатор избежал новых санкций, показал близкие отношения с Трампом и заявил, что Россия снова является силой, с которой нужно считаться.