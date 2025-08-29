Аналитики прогнозируют падение цены на нефть марки Brent в четвертом квартале 2025 года.

Цены на нефть в пятницу, 29 августа, наконец-то пошли вниз, однако по результатам недели все равно будет зафиксирован рост. Цены на "черное золото" толкают вверх ожидаемое завершение автомобильного сезона в США, что приведет к уменьшению спроса, а также неопределенность по поводу российских поставок на мировой рынок, пишет Reuters.

Отмечается, что фьючерсы на нефть Brent упали на 39 центов, или 0,6%, до 68,23 доллара, а фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) снизились на 39 центов, или 0,6%, до 64,21 доллара. При этом ожидается, что цена на Brent вырастет на 0,6% за неделю, тогда как WTI - на 0,8%.

В течение недели цены на нефть росли из-за успешных украинских атак по нефтяной инфраструктуре РФ. Также стоимость "черного золота" толкнула заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что встречи между президентами России и Украины не будет. В то же время, сокращение спроса в США и увеличение предложения от основных производителей давят на цены в обратном направлении.

"Мы ожидаем, что рост поставок ОПЕК+ и сезонное снижение мировой активности нефтепереработки с сентября приведут к росту мировых запасов нефти в ближайшие месяцы. Мы прогнозируем падение фьючерсов на нефть Brent до 63 долларов за баррель в четвертом квартале 2025 года", - отметил аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.

Российские атаки на столицу Украины 28 августа, в результате которых погибли 23 человека, вызвали беспокойство относительно возможного ответа США более жесткими санкциями.

"Остается неопределенность относительно того, могут ли США и Европа ужесточить санкции против России после ее нападения на Украину, а также относительно потенциального влияния пошлин США на Индию", - сказал главный стратег Nissan Securities Investment, подразделения Nissan Securities Хироюки Кикукава.

Удары по энергетике РФ - последние новости

Российский нефтяной экспортный терминал в Усть-Луге в сентябре снизит производительность вдвое до около 350 тысяч баррелей в сутки из-за повреждения трубопроводной инфраструктуры в результате атак украинских беспилотников.

Ранее сообщалось, что только в этом месяце украинская армия заявила о по меньшей мере 10 атаках на российские нефтяные объекты. По словам аналитиков, эти удары временно вывели из строя до 1/6 части нефтеперерабатывающих мощностей России, а цены на бензин резко повысились. Неспособность перерабатывать нефть может заставить РФ увеличить экспорт, снизив цены, или уменьшить добычу.

