Венгрия остановила экспорт дизеля в Украину: шантажируют для возобновления работы 'Дружбы'

Остановка поставок дизельного топлива стала следствием прекращения транзита российской нефти.

Венгрия остановила экспорт дизельного топлива в Украину и не планирует его возобновлять, пока не будет восстановлена подача нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба". Об этом во время своего выступления заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, остановка поставок дизельного топлива стала прямым следствием прекращения транзита российской нефти.

"Поставки дизельного топлива в Украину не возобновятся, пока украинцы не возобновят транспортировку сырой нефти по трубопроводу "Дружба", - сказал венгерский дипломат.

В то же время Сийярто отметил, что Венгрия играла важную роль в обеспечении Украины энергоресурсами, в частности газом, электроэнергией и дизельным топливом. Именно поэтому решение о прекращении экспорта дизеля он назвал ответом на ситуацию с транзитом нефти.

Министр добавил, что Венгрия "обеспечила собственную энергетическую безопасность". Страна имеет резервы более чем на три месяца и работает над альтернативными маршрутами поставки нефти, в частности морскими.

"Венгрия и Словакия также используют возможность, предоставленную решением Европейского Союза, согласно которому как Венгрия, так и Словакия могут импортировать российскую сырую нефть морем до восстановления трубопроводного транспорта", - добавил Сийярто.

По его словам, новый логистический маршрут сейчас строится, а первые объемы нефти, закупленные для морской транспортировки, могут поступить в Венгрию уже к середине марта.

Нефтепровод "Дружба" - главные новости

27 января Россия атаковала нефтепровод "Дружба", из-за чего прекратился транзит российской нефти в сторону Венгрии. РФ поставляла "черное золото" через нефтепровод "Дружба" в Венгрию и Словакию. Ранее этот нефтепровод уже атаковали на российской территории, что вызвало критику со стороны Венгрии и Словакии.

В феврале стало известно, что Венгрия сможет импортировать российскую нефть по хорватскому нефтепроводу Adria до завершения ремонта нефтепровода "Дружба", который прекратил работу в результате атаки РФ.

